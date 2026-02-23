Exigen indagar a Cravioto por conflicto de interés

Después de que se dio a conocer que el secretario de Gobierno, César Cravioto, vivió durante 15 años en un departamento en Polanco que es propiedad de la Fundación Haghenbeck y que sólo pagaba alrededor de 20 mil pesos mensuales en una zona donde se pagan unos 40 mil pesos por un inmueble similar, en el Congreso federal y en el local exigieron que se investigue “el posible caso de corrupción y conflicto de interés”.

Esto porque en diciembre la Secretaría de Seguridad Ciudadana desalojó 900 animales que vivían en el Refugio Franciscano, el cual operaba en un terreno en Cuajimalpa que les otorgó en comodato Antonio Haghenbeck en su testamento.

El operativo ocurrió por supuestas denuncias de maltrato animal, pero organizaciones defensoras de animales argumentaron que el motivo de fondo fue que la Fundación Haghenbeck vendió el terreno en 2020 y buscaban recuperarlo e iniciar un proyecto inmobiliario.

La Fundación Haghenbeck inició un proceso legal para recuperar el predio desde 2021 y el 10 de diciembre del 2025 la jueza 60 Civil, Ana Miriam Yépez Arreola, ordenó el desalojo del predio y, de acuerdo al Refugio Franciscano, no respetó los ocho días que ellos tenían para apelar.

“El secretario de Gobierno de la capital, en este tráfico de influencias y conflicto de intereses, debe dejar su cargo de inmediato para que se pueda llevar a cabo una investigación sobre su relación con la fundación.

“No sabemos si la vivienda con la que se benefició el secretario fue dada a título gratuito, oneroso o implicó el pago real de una renta. Demandamos también que se haga pública su declaración patrimonial y su declaración 3 de 3”, dijo el diputado federal Héctor Saúl Téllez (PAN) el fin de semana.

El miércoles pasado, Cravioto subió a sus redes sociales un video en el que aceptó que vivió en el departamento ubicado en Isaac Newton 256, en Polanco, pero negó conflicto de interés.