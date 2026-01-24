Indagan a 6 marinos por huachicol fiscal

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, confirmó ayer que son seis los elementos implicados en el caso del huachicol fiscal.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Veracruz, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles indicó que de los implicados, cuatro ya causaron baja del servicio activo, mientras que dos permanecen en procesos administrativos y judiciales en curso.

El funcionario federal puntualizó que aún hay dos prófugos.

“Hay detenidos y hay dos prófugos: Uno es retirado, con él no hay problema. El otro estaba en el activo, pero, como está prófugo, está desertando; por lo tanto, causa baja”, indicó.

Respecto a Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, Fernando Farías, se informó que fueron dados de baja de la Secretaría de Marina por ausentarse de sus labores y no por estar relacionados con una red de huachicol fiscal.

Morales explicó que Manuel Roberto Farías Laguna se encuentra detenido y Fernando Farías está prófugo de la justicia, por lo que no pueden realizar sus labores dentro de la institución.

— ¿Y están dados de baja por la relación, esta persona particular, por la relación con este presunto delito?, se insistió.

“No. Está de baja, porque, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Armada de México: cuando una persona no puede cumplir con sus funciones en la Marina, es dado de baja”, puntualizó el secretario.

Tras darse a conocer ayer la detención de 14 personas vinculadas al denominado huachicol fiscal en septiembre de 2025, Sheinbaum se pronunció al respecto para señalar que habrá “cero impunidad” en el caso.

De acuerdo con la mandataria, tanto la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Fiscalía General de la República (FGR) tienen listas más de 200 solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de agentes aduanales, administradores, subadministradores y personal operativo de diversas oficinas de todo el país.

Aunado a todo lo anterior, la jefa de Estado desde Palacio Nacional dejó claro que las investigaciones siguen su marcha con el fin de detener a todos los que estén involucrados en este hecho.