El costo del exceso de las cesáreas

En los últimos 10 años, las cesáreas en México han aumentado rápidamente hasta alcanzar 55% de los nacimientos, cifra que está muy por arriba de las recomendaciones internacionales.

La OMS ha alertado sobre la epidemia de cesáreas que hay en México, un problema que nuestro país viene arrastrando desde hace tiempo y que no se ha podido frenar.

Nuestro país, junto con Brasil, China y Estados Unidos, ocupa uno de los primeros cuatro lugares a nivel mundial y en América Latina en la realización de cesáreas. La realidad es que, en México, más de la mitad de los partos que se registran cada año ocurren por cesárea, una cifra que supera drásticamente el 10 y 15% recomendado por la OMS. De acuerdo con los expertos, la cesárea es una intervención médica que puede salvar vidas, sin embargo, su uso excesivo se ha vinculado a efectos adversos en la salud materna y neonatal.

Estos hallazgos forman parte de un estudio reciente del INSP titulado The impact of excessive caesarean deliveries on gestational age at birth in Mexico: National-level trends, 2010–2023, que analizó 13 años de datos públicos (2010-2023) del Subsistema de Información de Nacimientos de México. El estudio, liderado por los doctores Héctor Lamadrid-Figueroa y Jimena Fritz, especialistas en salud reproductiva del INSP y publicado en la revista Women’s Health, subraya que el aumento de las cesáreas en México está desplazando los nacimientos hacia etapas más tempranas del embarazo, reduciendo la proporción de nacimientos a término completo y afectando el crecimiento neonatal, sin evidenciar beneficios claros en la mortalidad materna o neonatal.

En promedio, los bebés nacidos por cesárea pesaron 21 gramos menos y midieron 0.4 cm menos que aquellos nacidos por parto vaginal. Para los especialistas, las últimas semanas de gestación son cruciales para la maduración de los bebés. En comparación con bebés nacidos entre 39 y 40 semanas, los recién nacidos a término temprano (37-38 semanas) tienen mayor riesgo de complicaciones respiratorias, ingreso a terapia intensiva neonatal, dificultades de alimentación y reingreso hospitalario en los primeros días.

Diversos estudios también lo han vinculado con desventajas en el desarrollo mental y el desempeño escolar.

Ante estos resultados, los autores del estudio subrayan la importancia de evitar las cesáreas no esenciales y de considerar cuidadosamente el momento de los partos planificados.

ABATELENGUAS

Tal parece que la carga de trabajo que tiene el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), que es el laboratorio nacional de referencia, encargado de investigar, diagnosticar y monitorear enfermedades de alto riesgo para la población mexicana, se encuentra al tope debido a la alta demanda por el sarampión, pues van atrasados en sus resultados hasta por cinco días, de acuerdo a infectólogos y epidemiólogos que se encuentran a la espera de las confirmaciones, lo cual, para ellos, es mucho tiempo de espera para una persona que tiene sarampión y que no lo sabe. A la fecha, hay 32 mil 770 casos probables de sarampión, de los cuales se han confirmado 12 mil 839; así como 34 defunciones.

BAJO EL MICROSCOPIO

Poco les duró el gusto a los médicos residentes del IMSS del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, quienes estaban felices porque ya no tendrían guardias de más de 36 horas continuas, tal y como lo ordenó el director, Zoé Robledo, pero sus jefes han salido ahora con la ingeniosa idea de pedirles que, de “manera voluntaria”, les firmen una carta donde aceptan quedarse más de 24 horas seguidas en los hospitales. Y, así como este caso, se suman otros más en diversos hospitales del Seguro Social. ¡Qué manera de darle la vuelta a una medida que parecía ponerle fin a las guardias eternas para médicos en formación!