Semar desmantela narcolaboratorio de 12 mil metros cuadrados en Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas que operaba en un predio de aproximadamente 12 mil metros cuadrados, en el poblado Las Tinajas, municipio de Elota, Sinaloa.

El despliegue fue realizado por personal naval en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las operaciones dirigidas a golpear la infraestructura y las cadenas de abastecimiento utilizadas por organizaciones criminales para fabricar narcóticos sintéticos.

Durante el reconocimiento del terreno, los efectivos encontraron instalaciones acondicionadas para procesar sustancias químicas a gran escala.

En el sitio fueron asegurados 150 litros de precursores químicos líquidos y más de 92 kilogramos de sustancias sólidas empleadas como precursores.

Además, las autoridades encontraron dos vehículos, tres destiladores, dos centrifugadoras, tres mezcladoras, una báscula, ventiladores y tres bombas de agua, así como herramientas y otros implementos utilizados en las diferentes etapas del procesamiento de sustancias ilícitas.

La ubicación del complejo fue resultado de trabajos de inteligencia naval y recorridos operativos desplegados para detectar instalaciones clandestinas relacionadas con la fabricación de drogas sintéticas en Sinaloa.

Una vez concluida la inspección, personal especializado procedió a inhabilitar las instalaciones y el equipo encontrado en el predio, con el objetivo de impedir que la infraestructura pudiera ser utilizada nuevamente.

Los precursores, vehículos y demás indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial federal, que continuará con las investigaciones para determinar la operación del laboratorio y establecer posibles responsabilidades.