Rocío Nahle niega derrame en las playas de Alvarado; pero sí hay impacto

VERACRUZ, Ver.— La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, negó la presencia del chapopote en las playas de Alvarado, esto durante su discurso en un evento en el que estaba entregando apoyos a pescadores locales.

“No hay derrame, ya nos reportaron que no hubo derrame de algún barco, que no hubo derrame de alguna plataforma. Entonces, estamos trabajando en esto”, dijo.

Sin embargo, la gobernadora sí admitió que existe una afectación en la zona sur del estado por hidrocarburo, del cual todavía no saben su origen.

Podría venir de chapopotera

“Una de las tantas teorías o suposiciones es que puede haber alguna chapopotera que se tenga que localizar en el mar y que esté soltando hidrocarburo, están trabajando fuerte en ello, y lo comento porque me llegó una pregunta de que si teníamos presencia (de hidrocarburo) en las costas acá de Alvarado, de Catemaco, no, afortunadamente todavía no tenemos y estamos trabajando con Pemex para contener y recuperar el hidrocarburo que esté en las playas”, explicó.

Nahle aseguró que han trabajado con Semarnat, Protección Civil y Pemex para investigar las manchas de petróleo del sur del estado.

“Por supuesto que se alertaron los pescadores de la zona sur, inmediatamente hablé con el director de Pemex y mandó a personal para que juntos, entre Pemex y los pobladores de la zona, de Soteapan y de Pajapan, limpiaran la playa de esa zona”, afirmó.

Sin embargo Excélsior confirmó en un recorrido en la zona de playas de La Trocha la presencia de manchas con características y olor similar al del hidrocarburo.

Anoche, el área de Comunicación Social del gobierno de Veracruz informó que hicieron un recorrido en una franja de 300 a 500 metros en las playas Cava y La Trocha. “Las autoridades federales y estatales mantienen labores de verificación en el litoral a fin de dar seguimiento a los reportes de pescadores y habitantes de la zona”.

Chapopote cubre la playa La Trocha en Alvarado

VERACRUZ, Ver.— El paisaje en la playa La Trocha, ubicada en Alvarado, no es el cotidiano. Sobre la arena se pueden observar manchas negras; al acercarse, el olor característico del hidrocarburo inunda el olfato.

Algunas de las manchas son de un negro que resplandece bajo los intensos rayos del sol, se ven aceitosas, otras ya pasaron más tiempo sobre la arena, por lo que se secaron, parecen plastas de plástico, algunas más se han ido descomponiendo en fragmentos cada vez más pequeños, que van desde manchitas hasta diminutos cristales negros.

La tarde del lunes, Jaime Acosta, el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de Alvarado, alertó que había un cordón de chapopote o petróleo crudo aproximadamente de cinco millas de largo por 4 millas y medio de ancho flotando en las aguas del golfo de México, que colindan con Alvarado.

Para la mañana de ayer, la zona costera de la playa La Trocha ya lucía con muchas de estas manchas, que incluso se han pegado a algas y basura, como botellas de pet.

Los pescadores señalaron que la contaminación se está extendiendo por el golfo de México y advirtieron que no tardará en llegar al parque arrecifal veracruzano.

“Es una contaminación verdaderamente desastrosa para nuestro municipio y es algo que que es ilógico no sé por qué las autoridades competentes no intervinieron antes de que esa mancha corriera más Y por qué no han intervenido porque esta mancha les va a azotar el parque arrecifal veracruzano”, aseguró.