Municipio de NL detendrá y multará con hasta 23 mil pesos a quienes tiren basura en la vía pública

Las personas que sean sorprendidas tirando basura en la vía pública en San Nicolás, Nuevo León, pueden ser arrestadas por varias horas, sancionadas con multas que van de una a 200 cuotas equivalentes actualmente a entre 117 y 23 mil 462 pesos, dependiendo de la falta cometida o cumplir con trabajo comunitario, que consiste en realizar labores de limpieza en distintos puntos de la ciudad, informó el Gobierno municipal.

Lo anterior ocurre luego de las lluvias registradas en los últimos días en el área metropolitana y de que ABC Noticias evidenciara, durante un recorrido, una gran acumulación de basura que obstruía una alcantarilla pluvial en el cruce de las calles Jesús Dionisio González y Mezquite, en la colonia Jardines del Mezquital, en el mencionado municipio.

En el sitio se observaron botellas de plástico, hojas de árboles, bolsas y otros residuos que impedían el adecuado flujo del agua, situación que contribuyó a los encharcamientos registrados en este sector.

Ante esta problemática, este medio de comunicación solicitó una postura al municipio nicolaíta para conocer las acciones implementadas para combatir una práctica que, de acuerdo con las autoridades, continúa siendo recurrente pese a los llamados realizados a la ciudadanía.

De acuerdo con el Reglamento del Servicio de Limpieza de San Nicolás de los Garza, entre las conductas sancionables se encuentran arrojar basura o desperdicios en la vía pública, tirar residuos en lotes baldíos, parques o plazas, sacar los contenedores de basura con demasiada anticipación al paso del camión recolector, arrojar desechos a arroyos o corrientes de agua, abandonar escombro en la calle o lanzar basura desde vehículos en movimiento.

El reglamento establece que las multas varían según la infracción cometida. Por ejemplo, tirar basura en la vía pública puede ser sancionado con entre 51 y 100 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), el valor de referencia utilizado en México para calcular multas y otras obligaciones.

Arrojar escombro en calles o terrenos baldíos puede derivar en sanciones de entre 101 y 200 UMAs, mientras que sacar los recipientes de basura antes del horario permitido o arrojar residuos a corrientes de agua puede ser castigado con multas de entre una y 80 UMAs.

El ayuntamiento señaló que, además de aplicar sanciones, mantiene campañas de concientización para pedir a los habitantes que eviten arrojar basura en la vía pública y que no saquen los contenedores de residuos durante las lluvias, sino hasta que se encuentre próximo el paso del camión recolector, con el fin de evitar que los desechos sean arrastrados por las corrientes y terminen obstruyendo rejillas y alcantarillas.

La autoridad municipal señaló que los ciudadanos también pueden reportar casos de personas que sean sorprendidas tirando basura en la vía pública a través del número 81-8158-1330.