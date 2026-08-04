Sin cambios para bachillerato: UNAM publicará resultados el 18 de agosto

A pesar de la crisis desatada en el concurso de ingreso a licenciatura por las irregularidades detectadas durante la aplicación del examen en línea, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mantiene previsto publicar el próximo 18 de agosto los resultados de bachillerato, un proceso que utilizó la misma modalidad de evaluación digital.

Los aspirantes a la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) fueron los primeros en presentar un examen de ingreso con esta tecnología contratada por la Universidad, antes de que el modelo fuera aplicado para el concurso de selección a nivel licenciatura.

La diferencia es que, mientras en el proceso de ingreso a educación superior la UNAM determinó aplicar un examen de control presencial a cerca de 58 mil aspirantes seleccionados luego de reconocer anomalías en la aplicación digital, para bachillerato mantiene sin cambios su calendario.

Hasta ahora, la máxima casa de estudios no ha informado si el examen de bachillerato fue sometido a una revisión técnica adicional, una auditoría independiente o una evaluación específica tras las irregularidades detectadas en el concurso de licenciatura.

Tampoco ha explicado si existen diferencias técnicas, operativas o de supervisión entre ambos procesos que permitan mantener la validez de los resultados de educación media superior mientras se revisa lo ocurrido en el nivel superior.

De mantenerse el calendario previsto, el próximo 18 de agosto miles de estudiantes de secundaria conocerán el plantel asignado para iniciar el ciclo escolar 2026-2027.