La asignación de lugares en la UNAM dependerá del examen de control

Los poco más 58 mil aspirantes que serán convocados al examen de control presencial de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) volverán a competir por un lugar en la institución, ya que la asignación de espacios se realizará con base en los resultados que obtengan en esta nueva evaluación.

Integrantes de la Comisión Técnica encargada de analizar las irregularidades detectadas en el proceso de admisión explicaron que el procedimiento seguirá el mecanismo ordinario de selección: primero se aplicará el examen de control, posteriormente se obtendrán los resultados y, a partir de ellos, se asignarán los lugares disponibles en cada licenciatura.

Con ello, el examen de control se convierte en el elemento que definirá el ingreso de los aspirantes convocados, luego de que la UNAM determinó repetir la evaluación de manera presencial tras las anomalías detectadas en el examen en línea aplicado para el Concurso de Selección.

El nuevo proceso implica que la asignación de lugares dependerá exclusivamente del desempeño obtenido en la prueba presencial. En consecuencia, el orden de ingreso podrá modificarse respecto de la lista publicada originalmente, ya que la Universidad realizará la asignación conforme a los resultados del examen de control.