Durante Mundial se encuentra activo comando central del IMSS

En el marco de la Copa del Mundo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene activo su “Comando Central", un Centro Virtual de Operaciones que sesiona las 24 horas del día para coordinar la respuesta médica ante cualquier situación de riesgo o contingencia en el país.

Este mecanismo garantiza la atención médica oportuna sin importar el punto del territorio nacional, la complejidad de la necesidad médica o la nacionalidad de los pacientes.

¿Cómo responde el comando central ante una emergencia?

El protocolo de reacción inmediata del Comando Central del IMSS opera de la siguiente manera:

Recepción de la notificación: El comando capta los reportes o amenazas mediante enlaces vía telefónica, WhatsApp, radiocomunicación integrada con el C5 de la Ciudad de México y el Centro Regulador, además del monitoreo constante de noticieros.

Activación de unidades: Una vez identificada la amenaza, se emite una alerta inmediata a todas las unidades médicas cercanas al sitio del evento para que se preparen logísticamente para la recepción de pacientes.

Al respecto, Jorge Luis Ponce, integrante del Comando Central Mundial 2026, expuso que luego de recibir la notificación “se activan todas las unidades que están cercanas al sitio del evento con la intención de que puedan prepararse para la recepción de pacientes."

Balance de atención

Desde el inicio de la justa mundialista a la fecha, el corte operativo del Seguro Social reporta la atención de 54 pacientes hospitalizados bajo esta estrategia de supervisión centralizada.

Las autoridades destacaron que dentro de los casos atendidos se encuentran ciudadanos extranjeros, a quienes se les garantiza un trato digno, respetuoso y asistencia en su propio idioma.

Janett Alvarado González, coordinadora de Proyectos Especiales en Salud del IMSS, destacó el alcance de esta cobertura y el compromiso del personal.

Este Centro Virtual de Operaciones está las 24 horas del día en comunicación con todas las unidades médicas por cualquier situación de riesgo o multi amenaza que se pudiera presentar antes, durante y posterior al evento deportivo", explicó.

Mujer que salvó su ojo gracias a tecnología del IMSS

A través de una radiocirugía realizada con tecnología de última generación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) salvó el ojo de una paciente con melanoma de coroides, un tipo de cáncer ocular con alto potencial de metástasis.

Martha, de 54 años de edad, originaria de Veracruz presentó una anomalía visual caracterizada por una luz difusa en el ojo derecho, sin dolor, pero con disminución de la claridad visual.

Tras acudir al Hospital de Especialidades No. 14 del Centro Médico Nacional (CMN) “Lic. Adolfo Ruiz Cortines” en la entidad veracruzana, fue referida al Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI, donde se confirmó el diagnóstico.

Raquel Sánchez Santiago, jefa del Servicio de Oncología Oftalmológica, informó que la paciente fue diagnosticada en etapa 1, “lo que permitió acceder a alternativas terapéuticas con alto pronóstico de recuperación”.

El tratamiento incluyó radiocirugía con el sistema CyberKnife, tecnología de última generación que permite dirigir radiación de alta precisión al tumor.

La especialista del IMSS explicó que esta opción representa una alternativa a la extracción del ojo, procedimiento que anteriormente constituía la única opción disponible en muchos casos.

Luego de un diagnóstico oportuno y la adherencia al tratamiento, actualmente la paciente presenta una evolución favorable, “con una expectativa de sobrevida a cinco años de entre 95 y 98%, similar a la de la población general en su grupo de edad”, señaló Sánchez Santiago.