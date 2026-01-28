SRE refrenda labor institucional de los consulados mexicanos en Estados Unidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores refrendó la labor institucional que llevan a cabo los 52 consulados que tiene México en los Estados Unidos, rechazando así las versiones de supuestas actividades de carácter político.

Se trata de falsedades carentes de sustento, que categóricamente negamos y desmentimos”.

Recordó que la misión de la red consular de México en el país vecino se fundamenta en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y en el respeto, el compromiso y la reciprocidad, enmarcados en la Convención Consular de 1943 entre México y los Estados Unidos.

Por lo que las actividades y programas de los consulados mexicanos se llevan a cabo en estrecha coordinación con las autoridades locales, estatales y federales, siempre con pleno respeto a la legislación de Estados Unidos y al principio de no intervención en los asuntos internos, añadió.

Por lo tanto, cualquier aseveración contraria carece de fundamento y veracidad.

Los consulados de México se han establecido para atender las necesidades de la comunidad mexicana y con el consentimiento del gobierno federal de los Estados Unidos”, señaló la cancillería.

En un comunicado explicó que los consulados llevan a cabo entre otras actividades: la prestación de asistencia y protección consular a personas de origen mexicano, incluyendo acciones como la expedición de documentos oficiales, visitas de apoyo a nacionales detenidos, repatriación de restos, entre otras.

También, labor de promoción de las relaciones económicas, culturales y de intercambio entre ambos países.

Todo ello, dijo, bajo el marco de lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, “al igual que la red consular estadounidense en México lo hace con los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en nuestro país”.

Aseveró que el trabajo consular de México trasciende administraciones y no responde a motivaciones políticas, sino a la búsqueda de la protección de mexicanas y mexicanos que residen en el exterior, donde quiera que se encuentren.

Si bien es cierto que se han reforzado las tareas de protección y asistencia consulares, es absolutamente falso que se haya buscado influir o alentar la participación en procesos políticos internos de los Estados Unidos”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Juan Ramón de la Fuente refirió que durante 2025, los consulados mexicanos en Estados Unidos emitieron un millón 295 mil 181 pasaportes mexicanos, los cuales en muchos casos son necesarios para cubrir con identificaciones oficiales y para cumplir con las obligaciones fiscales en Estados Unidos, lo cual constituye una clara contribución financiera y económica de la comunidad mexicana al país anfitrión.

Si bien es cierto que se han reforzado las tareas de protección y asistencia consulares, es absolutamente falso que se haya buscado influir o alentar la participación en procesos políticos internos de los Estados Unidos”.

Agregó que “en consonancia con estos principios, las oficinas consulares mexicanas no promueven ni participan, ya sea de manera directa o indirecta, en manifestaciones, protestas o cualquier tipo de movilización política dentro de los Estados Unidos”.

La dependencia destacó que México y Estados Unidos comparten geografía, historia y profundos lazos familiares y sociales, que abarcan desde la relación comercial y de inversión mutuamente beneficiosa, hasta un rico patrimonio de valores culturales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó "cualquier versión que ponga en duda la institucionalidad del trabajo que realizan los Consulados de México en el exterior".

jcp