Clima en México este 29 de enero de 2026: Llega el frente frío 32

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este jueves 29 de enero de 2026, el cual prevé la llegada del frente frío 32.

Un nuevo frente frío (número 32) y su masa de aire polar se aproximarán e ingresarán a la frontera norte de México, en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento y descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y el mar Caribe, ocasionará lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente, centro y sur de México, ocasionará ambiente estable y sin lluvias en dichas regiones.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan bajas temperaturas para este 29 de enero de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima en la CDMX y Edomex: se esperan heladas

En el Valle de México se prevé hoy 29 de enero de 2026 cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco y presencia de bruma, así como ambiente muy frío y posibles heladas en zonas serranas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado, nubosidad dispersa y sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México.

La temperatura mínima en la CDMX será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Recomendaciones en época de frío

Abrígate bien.

Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).

Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.

Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).

Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.

Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).

Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.

Evita el consumo excesivo de alcohol.

Cuida tus vías respiratorias.

Lava frecuentemente las manos.

Evita tocarte la cara.

Ventila bien los espacios, pero sin exponerte a corrientes frías.

Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.

JCS