En Veracruz, alcalde reporta muerte de una persona por rabia en Isla

Ranferi Plata Rodríguez, alcalde de Jesús Carranza, Veracruz, reportó una muerte por rabia humana en el municipio de Isla, presuntamente causada por el ataque de un murciélago.

De acuerdo con el edil Plata Rodríguez, el vector de contagio fue un murciélago hematófago, situación que ha generado una alerta en los municipios de la región ganadera del sur del estado. La víctima, cuya identidad permanece bajo reserva, habría contraído el virus de la rabia silvestre tras la agresión del espécimen en una zona rural de Isla.

El munícipe carranceño, quien es médico veterinario de profesión, explicó que la orografía en los límites de Veracruz y Oaxaca, caracterizada por la abundancia de cuevas, facilita la reproducción de estos quirópteros. Según su declaración, el riesgo no se limita a la salud de la población, sino que impacta la economía local debido a la prevalencia del derriengue o rabia paralítica bovina.

Riesgo para el sector pecuario

La preocupación expresada por la autoridad municipal radica en la alta actividad ganadera de la zona. La presencia del virus en la fauna silvestre representa una amenaza directa para el hato. El derriengue es una enfermedad infectocontagiosa de origen viral que afecta el sistema nervioso central de los bovinos y otros animales domésticos, provocando parálisis y, eventualmente, la muerte.

Estamos en una zona de alta actividad ganadera y la presencia del virus en la fauna silvestre es un riesgo latente para el hato y para la población", señaló Plata Rodríguez.

Ante este escenario, el funcionario buscará establecer comunicación con sus homólogos de Sayula de Alemán, Hidalgotitlán y Uxpanapa para estructurar una estrategia de contención regional.

El alcalde anunció que gestionará ante la Secretaría de Salud estatal el envío de dosis preventivas para humanos en comunidades de difícil acceso. Asimismo, se pretende reforzar las jornadas de vacunación para animales de compañía y ganado para evitar que el ciclo de transmisión se extienda de la fauna silvestre a los entornos domésticos.

Síntomas de la rabia humana y fases clínicas

La rabia es una enfermedad viral que ataca el sistema nervioso central. Según los manuales de vigilancia epidemiológica, es fundamental identificar los signos iniciales tras el contacto con un animal sospechoso:

Fase Prodrómica: Los primeros síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general y, de forma característica, una sensación de hormigueo o picazón en el sitio de la mordedura.

Fase Neurológica: El paciente puede presentar excitabilidad, hidrofobia (espasmos al intentar beber agua), aerofobia, confusión y convulsiones.

Fase Terminal: El cuadro progresa hacia una parálisis total, estado de coma y fallecimiento por paro cardiorrespiratorio en pocos días.

La Secretaría de Salud Federal enfatiza que, ante cualquier agresión de fauna silvestre, se debe lavar la herida con agua y jabón y acudir de inmediato a una unidad hospitalaria para recibir la profilaxis post-exposición.

