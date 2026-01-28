Ataque armado en chatarrera de Veracruz deja cuatro trabajadores muertos 

Un ataque armado en el interior de una chatarrera ubicada en la colonia Miguel Alemán del municipio de Acayucan, Veracruz, dejó un saldo de cuatro hombres muertos, todos trabajadores del establecimiento.

Testimonios vecinales refieren que se escucharon múltiples detonaciones antes de que se diera aviso a los números de emergencia.

De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres armados que viajaban en motocicleta habrían ingresado al negocio y disparado directamente contra las víctimas.

Al arribo de las corporaciones de seguridad, el área fue acordonada para preservar la escena y permitir el levantamiento de los cuerpos.

Dos hombres armados que viajaban en motocicleta habrían ingresado al negocio y disparado Foto: Especial

El cerco de seguridad se extendió por una cuadra a la redonda.

De manera extraoficial, dos de los fallecidos fueron identificados como José Luis Román, de 29 años, originario del fraccionamiento Santa Cruz de Soconusco y Benito Ortiz Crisanto, conocido como “El Mudito”.

Los otros dos hombres permanecen sin identificar.

Este ataque se suma a una serie de hechos violentos registrados en Acayucan durante enero, entre ellos el asesinato de un comerciante de naranja y el hallazgo de un exagente de Tránsito con huellas de violencia en la autopista Cosoleacaque–La Tinaja.

La región sur del estado continúa siendo considerada un punto estratégico donde operan diversos grupos delictivos.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

JCS