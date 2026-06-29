Mujer que salvó su ojo gracias a la tecnología usada por el IMSS

A través de una radiocirugía realizada con tecnología de última generación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) salvó el ojo de una paciente con melanoma de coroides, un tipo de cáncer ocular con alto potencial de metástasis.

Martha, de 54 años de edad, originaria de Veracruz presentó una anomalía visual caracterizada por una luz difusa en el ojo derecho, sin dolor, pero con disminución de la claridad visual.

Tras acudir al Hospital de Especialidades No. 14 del Centro Médico Nacional (CMN) “Lic. Adolfo Ruiz Cortines” en la entidad veracruzana, fue referida al Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI, donde se confirmó el diagnóstico.

Raquel Sánchez Santiago, jefa del Servicio de Oncología Oftalmológica, informó que la paciente fue diagnosticada en etapa 1, “lo que permitió acceder a alternativas terapéuticas con alto pronóstico de recuperación”.

El tratamiento incluyó radiocirugía con el sistema CyberKnife, tecnología de última generación que permite dirigir radiación de alta precisión al tumor.

La especialista del IMSS explicó que esta opción representa una alternativa a la extracción del ojo, procedimiento que anteriormente constituía la única opción disponible en muchos casos.

Luego de un diagnóstico oportuno y la adherencia al tratamiento, actualmente la paciente presenta una evolución favorable, “con una expectativa de sobrevida a cinco años de entre 95 y 98%, similar a la de la población general en su grupo de edad”, señaló Sánchez Santiago.

Aumenta 50% su capacidad de diagnóstico por imagen

La instalación de 42 nuevos tomógrafos de última tecnología en 40 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permitirá un aumento en la capacidad del diagnóstico por imagen, en más de un 50%, al pasar de 20 a 60 estudios por día.

Es el caso del Hospital General de Zona (HGZ) No. 27 Tlatelolco en la Ciudad de México, que con la puesta en marcha de este equipo de última tecnología, diariamente está atendiendo a 60 pacientes, informó a Excélsior, su director José Luis Rodríguez Cruz.

Añadió que su unidad médica se ha puesto como objetivo cerrar este año, con 11 mil tomografías, para lo cual, el servicio está abierto las 24 horas del día en el área de urgencias. En tanto, para pacientes ambulatorios, las pruebas se realizan en el turno diurno.

Además, dijo que la programación para una tomografía -que no sea urgente- se realizará a más tardar en dos semanas.

José Luis Rodríguez Cruz resaltó que “con el tomógrafo previo se realizaban 20 estudios por día con este tomógrafo pretendemos realizar hasta 60 tomografías por día. De hecho, desde su instalación ya hemos realizado 600 tomografías.

Añadió que “los estudios se van a hacer de una manera oportuna. El rezago va a disminuir porque la agenda está abierta y los pacientes van a poder tener un estudio y un tratamiento oportunos, lo cual, nos ayuda a limitar secuelas y a restablecer la parte funcional de un paciente”.