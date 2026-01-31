Mujer mata a balazos a su bebé en Michoacán; autoridades la vinculan a proceso

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó la vinculación a proceso de María Elizabeth “N”, señalada como presunta responsable del asesinato de su hija de apenas un año de edad. El caso ocurrió el pasado 10 de enero en la localidad de Palo Dulce, municipio de Epitacio Huerta, donde la menor perdió la vida tras recibir un disparo.

Las primeras indagatorias establecen que la mujer habría trasladado a la bebé hasta un terreno despoblado, donde presuntamente accionó un arma de fuego en su contra. El impacto provocó la muerte inmediata de la niña, cuyo cuerpo fue localizado posteriormente por las corporaciones de seguridad que acudieron al sitio.

Autolesión y atención médica

Tras el ataque, la investigada se habría autolesionado con la misma arma de fuego y posteriormente solicitó auxilio médico. Fue trasladada a un hospital regional para recibir atención por sus heridas, mientras las autoridades activaban un operativo en la zona.

Una vez estabilizada, personal de la Fiscalía Regional de Zitácuaro integró la carpeta de investigación correspondiente, recabando indicios en la escena del crimen y testimonios que fortalecieron la línea de investigación en su contra.

Orden de aprehensión y audiencia

El mandato judicial fue cumplimentado el 26 de enero, cuando la mujer fue dada de alta del centro médico. En la audiencia inicial, un juez de control analizó las pruebas presentadas por el Ministerio Público estatal y determinó que existían elementos suficientes para vincularla a proceso por el delito de homicidio calificado.

Como medida cautelar, el juzgador impuso la prisión preventiva oficiosa, por lo que la imputada permanecerá recluida en un centro penitenciario mientras se desarrolla la investigación complementaria.

Investigación complementaria

El juez estableció un plazo de dos meses para que ambas partes aporten pruebas adicionales. Durante este tiempo, peritos y agentes ministeriales continuarán trabajando para esclarecer el móvil del crimen y robustecer el expediente judicial.

La Fiscalía señaló que las investigaciones se mantienen abiertas y que se busca garantizar el acceso a la justicia en un caso que ha generado consternación en la comunidad de Epitacio Huerta.

Violencia contra la infancia en México

El asesinato de la menor se suma a un panorama preocupante en México. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), entre enero y noviembre de 2025 se registraron 1,991 homicidios de niñas, niños y adolescentes, además de 58 feminicidios de menores, lo que refleja la vulnerabilidad de este sector frente a la violencia.

Un informe de UNICEF y la OPS advierte que 57% de niñas y niños de entre 1 y 14 años en México sufren disciplina violenta, principalmente en el hogar, lo que incluye agresiones físicas y psicológicas. Estas cifras muestran que los casos de maltrato y violencia extrema contra menores no son aislados, sino parte de una problemática estructural que requiere atención urgente.