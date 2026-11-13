Empleadas arriesgan su vida para auxiliar a mujer herida en la balacera en Ocotlán

Ana Gabriela, de 37 años y madre de cuatro hijos, resultó lesionada tras quedar en medio de una persecución y enfrentamiento entre sujetos armados y fuerzas militares en el municipio de Ocotlán, Jalisco, justo cuando regresaba de su jornada laboral hacia el domicilio de su madre.

De acuerdo con el relato de sus familiares, la mujer acababa de comprar unos productos para su familia cuando se desató el intercambio de disparos, a apenas dos cuadras de distancia del sitio donde una camioneta involucrada en los hechos terminó volcada.

En medio de la balacera, empleadas de una pollería cercana presenciaron el momento en que Ana Gabriela recibió el impacto de bala y decidieron salir del establecimiento para socorrerla.

“Cuando ellos iban pasando, le disparan a la señora y, cuando nosotros vimos eso, en lugar de escondernos, salimos a auxiliarla. Vimos que venía una camioneta y nosotros íbamos a correr, pero fue cuando me dijo que no la dejáramos sola, que nos quedáramos ahí con ella, y ahí me quedé”, narró una de las trabajadoras que la asistió.

Ante la imposibilidad de ingresarla al negocio para resguardarla, las mujeres optaron por permanecer junto a ella sobre la banqueta para protegerla hasta que una mujer paramédico arribó minutos después a brindarle los primeros auxilios en lo que llegaba una ambulancia.

“Intentamos meterla aquí al pollo, pero no pudimos. Lo que hicimos fue cubrirla”, relató la testigo.

La noticia causó alarma inmediata entre sus seres queridos. Adelaida León Montes, madre de la víctima, recordó la angustia al enterarse de lo sucedido: “Cuando me dijeron, sentí algo muy feo. Cuando me dijeron, yo pensé que habían matado a mi hija”.

Actualmente, Ana Gabriela se encuentra internada y estable en un hospital; sin embargo, deberá ser sometida a una cirugía de cadera.

Según explicó su madre, tras ser alcanzada por el proyectil, la mujer intentó incorporarse por sus propios medios pero perdió el equilibrio y sufrió la fractura: “Que ella, tras la bala, se quiso parar, pero ya no podía; cayó y se lastimó la cadera”.

Debido a la intervención quirúrgica y al tratamiento hospitalario que requiere, sus familiares señalaron que necesitarán apoyo económico para solventar los gastos médicos.

En tanto, en la zona del enfrentamiento aún son visibles las manchas de sangre sobre el pavimento, mientras los vecinos de Ocotlán retoman con temor sus actividades diarias.