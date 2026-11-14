ISSSTE inicia reubicación de servicios para rehabilitar la Clínica Hospital Gómez Palacio

Con una inversión aproximada de 300 millones de pesos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dirigido por Martí Batres Guadarrama, inició la reubicación de pacientes y servicios de la Clínica Hospital Gómez Palacio, en Durango, para ejecutar su rehabilitación integral. La intervención beneficiará directamente a más de 100 mil derechohabientes y a más de 300 trabajadores mediante la reconstrucción y ampliación del cuerpo principal —que alberga quirófanos, urgencias, la central de equipos y esterilización (CEYE), consulta externa, imagenología y laboratorio—, además del reforzamiento estructural y la renovación de sistemas eléctricos, aire acondicionado, gases medicinales, protección contra incendios, mobiliario y áreas de hospitalización.

Para garantizar la continuidad médica durante el desarrollo de las obras, desde el 13 de noviembre la atención se distribuyó temporalmente en tres unidades de la región lagunera. El Hospital General de la Secretaría de Salud en Gómez Palacio absorbió las especialidades quirúrgicas, cirugías programadas, hospitalización, traumatología, ortopedia, urología, oftalmología, otorrinolaringología, odontología, epidemiología, traslados y trámites subrogados. Por su parte, el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Torreón, Coahuila, atiende urgencias pediátricas, ginecoobstétricas y de adultos, junto con servicios de hemodiálisis, diálisis peritoneal, tomografía, rehabilitación, farmacia, laboratorio y especialidades como medicina interna, cardiología, neurología, pediatría y psiquiatría.

Asimismo, la Clínica de Medicina Familiar en Ciudad Lerdo mantiene las áreas de vacunación, rayos X simples, ultrasonidos y un consultorio de urgencias disponible las 24 horas para casos sin hospitalización. Cada sede dispone de un Módulo de Atención al Derechohabiente y de la línea telefónica 871 714 5802, activa de 7:00 a 19:00 horas, refrendando el compromiso institucional bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de ofrecer infraestructura médica digna y funcional sin interrumpir el servicio a la población.