​Ejército repele agresión del CJNG en Ocotlán, abaten a dos y hay un detenido

Elementos del Ejército Mexicano repelieron una agresión a balazos, realizada por presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el municipio de Ocotlán, Jalisco, con un saldo de dos agresores abatidos y un detenido, de nacionalidad hondureña; así como una civil y un militar lesionados.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que derivado del enfrentamiento, una civil y un elemento del Ejército Mexicano resultaron heridos por disparos de los delincuentes; y se reportó que ambos se encuentran estables y fuera de peligro, tras recibir la atención médica correspondiente.

Se indicó que el enfrentamiento ocurrió cuando el personal castrense atendía el reporte de un vehículo robado, en cumplimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Como saldo del enfrentamiento, detalló la Defensa, se aseguraron un fusil Barret calibre .50 milímetros (mm), una ametralladora calibre 5.56 mm, dos armas largas de diversos calibres, dos granadas calibre 40 mm y un vehículo con blindaje artesanal.

La Defensa indicó que elementos del Ejército y de Guardia Nacional implementaron un despliegue operativo terrestre y aéreo en el área, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para localizar a los otros responsables que lograron evadirse.

Tras la agresión y enfrentamiento, no se registraron bloqueos, ni más agresiones; el detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición ante el Ministerio Público de la Federación.