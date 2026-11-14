Edoméx despliega megaoperativo para el Buen Fin 2026

Ante la expectativa de una derrama económica estimada en 30 mil 800 millones de pesos —lo que representa un incremento del 10 por ciento respecto a 2025— y la participación de 22 mil comercios, el gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, puso en marcha un operativo especial de seguridad por el arranque del Buen Fin. El despliegue abarca los 125 municipios de la entidad con una fuerza operativa de tres mil policías, apoyados por 354 vehículos oficiales, drones tácticos, 25 binomios caninos y 25 equinos, con el objetivo de resguardar a consumidores y establecimientos durante los cinco días de la jornada comercial.

La vigilancia estratégica mantiene atención prioritaria en 541 centros comerciales, mil 296 sucursales bancarias y 5 mil 504 cajeros automáticos, además de extenderse a zonas restauranteras, áreas habitacionales y carreteras. De manera paralela, la Policía Cibernética atiende reportes de fraude digital para prevenir incidencias como la clonación de portales de ofertas registrada en ediciones previas, exhortando a la ciudadanía a verificar direcciones electrónicas oficiales y evitar enlaces de remitentes desconocidos antes de efectuar pagos.

En materia de movilidad, las secretarías de Movilidad y Seguridad coordinan dispositivos viales en 80 puntos de alta afluencia distribuidos en 14 municipios, donde se proyecta mayor demanda en artículos como ropa, calzado, celulares, electrónicos, línea blanca y muebles. Asimismo, los sistemas de transporte Mexibús y Mexicable conservan la gratuidad para adultos mayores, personas con discapacidad y menores de cinco años, además de transbordos sin costo y la previsión de ampliar sus horarios de servicio en el Valle de México para facilitar el traslado de los usuarios.