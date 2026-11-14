Alfonso Durazo entrega Paquete Económico 2027 al congreso de Sonora

Con un monto total de 98 mil 635.8 millones de pesos y sin contemplar nuevos impuestos, el gobierno encabezado por Alfonso Durazo Montaño entregó al Congreso del Estado el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027. La propuesta presupuestal, remitida por el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, y el secretario de Hacienda, Carlos Hernández Cordero, a la presidenta del Poder Legislativo, Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, prioriza el gasto social y supera por primera vez los 4 mil millones de pesos en inversión pública mediante 471 acciones distribuidas en los 72 municipios de Sonora.

En materia de obra pública, el proyecto contempla una asignación histórica de 4 mil 192 millones de pesos —integrada por 3 mil 492 millones propuestos y 700 millones de remanentes—, lo que representa el monto más elevado desde 2021 para concluir proyectos estratégicos e impulsar el desarrollo regional. Asimismo, el documento establece el presupuesto social más grande en la historia de la entidad, al registrar un incremento del 7.2 por ciento destinado a becas, uniformes, alimentación escolar, transporte público, apoyos alimentarios, vivienda, cultura, deporte y fomento al campo.

De acuerdo con los criterios de disciplina financiera y cierre ordenado de la administración estatal, el presupuesto refuerza programas federales con una aportación estatal superior a 1,360 millones de pesos, complementada con 1,560 millones de pesos de origen federal para ampliar la cobertura en salud, bienestar, seguridad y actividad agropecuaria. Adicionalmente, la iniciativa estipula 13 mil 185.9 millones de pesos para participaciones a municipios y 11 mil 44.6 millones de pesos para poderes y órganos autónomos, cifra equivalente a un alza del 6.8 por ciento.

Con esta propuesta, el mandatario estatal refrendó su compromiso de mantener una política hacendaria responsable y en sintonía con el Gobierno de México, enfocada en atender directamente las necesidades de las familias sonorenses y consolidar el desarrollo equilibrado de todas las regiones de la entidad.