Alejandro Armenta y Claudia Sheinbaum encabezan entrega de becas de educación media, en Puebla

Con una inversión superior a los 8 mil 500 millones de pesos, un total de un millón 174 mil 298 estudiantes poblanos desde preescolar hasta nivel superior reciben apoyos federales, cifra de la cual 229 mil 997 corresponden a educación media superior. Este panorama fue dado a conocer durante la entrega de tarjetas de la Beca Universal Benito Juárez, encabezada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; ante aproximadamente cinco mil asistentes.

En este marco, el mandatario estatal anunció que el ahorro de 500 millones de pesos derivado de la reestructuración de la deuda del Museo Internacional del Barroco se destinará a fortalecer bachilleratos, secundarias, universidades tecnológicas e institutos tecnológicos durante el resto de su gestión.

Armenta Mier, agradeció a la presidenta su respaldo permanente a Puebla y destacó que más de dos millones de personas en la entidad reciben beneficios de los programas sociales federales. Informó que, mediante la coordinación con la Secretaría de Educación Pública federal, se trabaja para transformar bachilleratos generales y colegios de bachilleres en planteles tecnológicos. Reiteró que la transformación de Puebla tiene como prioridad el bienestar de las familias y el futuro de las nuevas generaciones.

Al referirse al impacto de la estrategia educativa, Claudia Sheinbaum subrayó que el apoyo es un derecho universal sin distinción por promedio escolar, el cual ha permitido que cerca del 10 por ciento de jóvenes en riesgo de abandonar las aulas continúen estudiando, sumando además a 400 mil nuevos alumnos en este nivel durante el presente año. Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier detalló que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), se impulsa la conversión de bachilleratos generales en planteles tecnológicos, puntualizando que en la entidad más de dos millones de personas acceden a programas sociales federales.

En su intervención, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, afirmó que “la educación es un derecho, no una mercancía”, y anunció que el presupuesto federal educativo alcanzará un monto histórico de un billón 319 mil 54 millones de pesos, con más de 193 mil millones asignados a becas. Asimismo, adelantó la meta de construir más de 400 mil espacios hacia 2030 y avanzar hacia el ingreso directo a preparatoria sin examen de admisión. Finalmente, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, indicó que el padrón nacional alcanza 19.5 millones de becarios con proyección a 22 millones en 2026, respaldo que familias poblanas y estudiantes como Montserrat Juárez Caballero reconocieron como clave para solventar gastos escolares y asegurar la conclusión del bachillerato.

Con estas acciones, los gobiernos de México y Puebla refrendan su compromiso con la educación pública, la igualdad de oportunidades y la construcción de un futuro con mayor bienestar para las juventudes poblanas.