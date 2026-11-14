Sheinbaum viajará a China en las primeras horas de este domingo

La Presidenta Claudia Sheinbaum viajará este domingo a Shenzhen, China, para participar en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La jefa del Ejecutivo informó previamente que su agenda oficial en el foro económico se desarrollará del 17 al 19 de noviembre.

En sus conferencias matutinas, se informó que la Mandataria federal va a ser oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios de la APEC, que integra a más de mil empresarios de los 21 países representados.

El mismo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó es el foro más importante de todos los países del Pacífico y Asia.

"Va a ser de las pocas jefes de Estado que va a hablarle al conjunto en la sesión plenaria. Son, desde luego, el premier chino Xi Jinping, y la presidenta Claudia Sheinbaum", destacó Ebrard en la conferencia matutina de este jueves.

Se detalló que presidenta de la República va a sostener encuentros bilaterales con diversos países, que incluye al presidente de China, Xi Jinping; Canadá, Australia, Vietnam.

Trump y Xi coincidieron en que Irán debe cumplir su compromiso de no desarrollar armas nucleares. REUTERS

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbahum, aseguró que en su participación en la Cumbre del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC), llevará la visión del bienestar común y de la cooperación para el desarrollo que son parte de su Gobierno.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo, sostuvo que no puede haber el desarrollo de un país a costa de los demás países. Expresó que tiene que haber una visión internacional del bienestar común, la cual está plasmada en la Constitución mexicana.

La secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será quien encabece las conferencias matutinas durante su viaje a China. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante la próxima semana se conectará para informar sobre su participación en la APEC.