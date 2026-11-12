Enfrentamiento entre civiles armados y Ejército moviliza a corporaciones en Ocotlán, Jalisco

Un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes de la delincuencia organizada y efectivos del Ejército Mexicano se registró en las inmediaciones de las zonas de Maravillas y Lázaro Cárdenas, ubicadas al sur de la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco.

El incidente fue confirmado oficialmente por el Ayuntamiento de Ocotlán, autoridad que precisó que, si bien el intercambio de disparos ya concluyó, se mantiene un amplio despliegue preventivo y de rastreo en el perímetro para garantizar la integridad de la población.

Reproducir Enfrentamiento entre civiles armados y Ejército moviliza a corporaciones en Ocotlán

Tras registrarse las detonaciones en el sector sur, se activaron los protocolos de coordinación con corporaciones de seguridad de los órdenes municipal, estatal y federal, las cuales permanecen patrullando tanto las zonas habitacionales como las vías de acceso a la región.

Hasta el momento, las autoridades locales no han precisado el saldo oficial del enfrentamiento ni han informado sobre personas heridas, fallecidas o aseguramientos derivados de la intervención castrense.