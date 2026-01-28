Otra mujer es hallada muerta dentro de un hotel; se trata de una abuelita

Una mujer de unos 70 años de edad fue encontrada sin vida al interior de un hotel ubicado sobre la calle Padre Mier y Garibaldi, en el centro de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos se reportaron al filo de las 14:45 horas de este miércoles 28 de enero, al interior del hotel denominado Travohotel, lo que generó la movilización de elementos de la policía de Monterrey y cuerpos de emergencia.

Al arribar al sitio, los rescatistas confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a acordonar el área para realizar las investigaciones correspondientes.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el fallecimiento habría ocurrido por causas naturales; sin embargo, las indagatorias continúan para esclarecer las causas exactas del deceso.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer, cuánto tiempo llevaba en el lugar y si contaba con familiares.

Hallan muerta a mujer en habitación de hotel

Días atrás, en Nuevo León, el cuerpo de una mujer fue localizado sin vida al interior de un hotel ubicado en el municipio de Anáhuac, con visibles lesiones provocadas por un arma punzocortante.

El hallazgo fue reportado a las autoridades a las 13:16 horas el miércoles 21 de enero, cuando trabajadores del Hotel Anáhuac encontraron una mujer inconsciente dentro de una habitación del establecimiento.

Al sitio acudieron corporaciones de seguridad estatal y cuerpos de auxilio, quienes al ingresar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer presentaba heridas producidas por un objeto punzocortante, por lo que de inmediato el área fue acordonada para preservar la escena.

El cuerpo fue localizado al interior de una de las habitaciones del hotel, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer detalles sobre personas detenidas o testigos de los hechos.

Trascendió que podría tratarse de una mujer identificada como Luisa Cornejo, de entre 40 y 45 años de edad, dato que aún deberá ser confirmado por la Fiscalía conforme avancen las investigaciones.

Los primeros dictámenes médicos establecen que la causa de muerte corresponde a lesiones intratorácicas secundarias a una herida provocada por un objeto punzocortante, lo que refuerza la línea de investigación por un hecho violento.

Peritos especializados realizaron el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar con precisión el tiempo y las circunstancias del fallecimiento.

jcp