Policías arriesgan su vida y rescatan a dos abuelitas en incendio

Un fuerte incendio se registró este miércoles en una vecindad ubicada en la zona centro de Saltillo, Coahuila, donde dos mujeres de la tercera edad fueron rescatadas por dos elementos de la Policía Municipal.

Las llamas se originaron en un cuarto aledaño donde dormían las abuelitas, una de ellas invidente, lo que dificultaba que por sus propios medios se pusiera a salvo.

Eran las 6:30 horas cuando las agentes de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Karen Alejandra Ruiz Mendoza y Beatriz Alejandra García Ruiz, acudieron al domicilio para atender el reporte.

Personas que vivían en el lugar siniestrado dieron a conocer que el fuego comenzó en una de las habitaciones por lo que trataban de apagarlo, pidiendo retirarse del inmueble.

Al preguntar si había más personas en el lugar, se les indicó que había dos mujeres más en otras habitaciones.

Se trataba dos septuagenarias quienes fueron rescatadas por las uniformadas quienes lograron ponerlas a salvo.

El fuego avanzó al resto de las habitaciones de la vivienda.

Poco tiempo después llegaron los Bomberos, quienes sofocaron las llamas.

Bomberos de Coahuila Foto: Especial

¿Qué hacer durante un incendio?

Dirígete a la puerta de salida que esté más lejos del fuego

Aléjate lo más que puedas para no obstruir el trabajo de las brigadas de auxilio

No abras puertas y ventanas, el fuego se extiende con el aire

No uses los elevadores

Ayuda a salir a los niños, adultos mayores y personas con capacidades diferentes

Si el fuego es de origen eléctrico no intentes apagarlo con agua

Corta los suministros de energía eléctrica y de gas

Antes de abrir una puerta toca la perilla, manija o superficie de la puerta, si está caliente no la abras el fuego debe de estar detrás de ella

Si se incendia tu ropa no corras, tírate al piso y rueda, de ser necesario cúbrete con una manta para apagar el fuego

Si hay gas y humo, desplázate a rastras y de ser posible tapete la nariz y boca con un trapo húmedo

No pierdas tiempo buscando objetos personales

Si el fuego obstruye las salidas, tapa las rendijas con trapos húmedos y llama la atención sobre tu presencia para ser auxiliado a la brevedad

Si detectas fuego, calor o humo anormal, da la voz de alarma inmediatamente

Si el fuego se extiende llama a los bomberos o a las brigadas de auxilio y sigue sus instrucciones

Al llegar los bomberos informa si hay personas atrapadas

En caso de evacuación no corras, no grites y no empujes

Si en la estufa arde una sartén ponle una tapa

Conserva la calma, el pánico es tu peor enemigo

Tranquiliza a tus familiares o compañeros de trabajo

JCS