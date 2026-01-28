Policías arriesgan su vida y rescatan a dos abuelitas en incendio
Un fuerte incendio se registró este miércoles en una vecindad ubicada en la zona centro de Saltillo, Coahuila
Las llamas se originaron en un cuarto aledaño donde dormían las abuelitas, una de ellas invidente, lo que dificultaba que por sus propios medios se pusiera a salvo.
Eran las 6:30 horas cuando las agentes de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Karen Alejandra Ruiz Mendoza y Beatriz Alejandra García Ruiz, acudieron al domicilio para atender el reporte.
Personas que vivían en el lugar siniestrado dieron a conocer que el fuego comenzó en una de las habitaciones por lo que trataban de apagarlo, pidiendo retirarse del inmueble.
Al preguntar si había más personas en el lugar, se les indicó que había dos mujeres más en otras habitaciones.
Se trataba dos septuagenarias quienes fueron rescatadas por las uniformadas quienes lograron ponerlas a salvo.
El fuego avanzó al resto de las habitaciones de la vivienda.
Poco tiempo después llegaron los Bomberos, quienes sofocaron las llamas.
¿Qué hacer durante un incendio?
- Dirígete a la puerta de salida que esté más lejos del fuego
- Aléjate lo más que puedas para no obstruir el trabajo de las brigadas de auxilio
- No abras puertas y ventanas, el fuego se extiende con el aire
- No uses los elevadores
- Ayuda a salir a los niños, adultos mayores y personas con capacidades diferentes
- Si el fuego es de origen eléctrico no intentes apagarlo con agua
- Corta los suministros de energía eléctrica y de gas
- Antes de abrir una puerta toca la perilla, manija o superficie de la puerta, si está caliente no la abras el fuego debe de estar detrás de ella
- Si se incendia tu ropa no corras, tírate al piso y rueda, de ser necesario cúbrete con una manta para apagar el fuego
- Si hay gas y humo, desplázate a rastras y de ser posible tapete la nariz y boca con un trapo húmedo
- No pierdas tiempo buscando objetos personales
- Si el fuego obstruye las salidas, tapa las rendijas con trapos húmedos y llama la atención sobre tu presencia para ser auxiliado a la brevedad
- Si detectas fuego, calor o humo anormal, da la voz de alarma inmediatamente
- Si el fuego se extiende llama a los bomberos o a las brigadas de auxilio y sigue sus instrucciones
- Al llegar los bomberos informa si hay personas atrapadas
- En caso de evacuación no corras, no grites y no empujes
- Si en la estufa arde una sartén ponle una tapa
- Conserva la calma, el pánico es tu peor enemigo
- Tranquiliza a tus familiares o compañeros de trabajo
JCS