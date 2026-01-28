Despegar identifica a Acapulco como uno de los destinos que se consolidan como preferidos para 2026

"Que Acapulco haya cerrado el año con un crecimiento del 64 % frente al 2024 habla de un viajero que valora la cercanía, la accesibilidad y una oferta diversa, que le permite vivir múltiples experiencias en un solo viaje", afirmó Santiago Elijovich, VP y Country Manager de Despegar en México.

La Secretaría de Turismo de Guerrero informó que al término del año pasado, el puerto alcanzó una ocupación hotelera del 96.1 %, superando incluso los niveles previos a la pandemia. A ello se suma la recuperación de la conectividad marítima, con la llegada de 5 cruceros tan solo en el primer mes de este 2026, fortaleciendo su posicionamiento como un destino de clase mundial.

Desde la mirada de SOFIA, la asistente de IA de Despegar, algunos de los imperdibles del puerto incluyen La Quebrada, donde los clavadistas saltan al vacío desde impresionantes alturas; Playa Caleta y Caletilla, ideales por sus aguas tranquilas; y el Fuerte de San Diego, un recinto histórico convertido en museo que conecta al viajero con el pasado de Acapulco.

Para quienes buscan mayor contacto con la naturaleza y actividades al aire libre, la Isla de La Roqueta es perfecta para recorrer senderos, hacer snorkel o visitar su emblemático faro. A su vez, el Parque Papagayo ofrece propuestas recreativas para toda la familia, con áreas verdes, espacios deportivos y opciones culturales.

El calendario de eventos también forma parte del atractivo del destino. El Abierto Mexicano de Tenis, que se realizará del 21 al 28 de febrero, convoca a viajeros que buscan combinar deporte de alto nivel con una experiencia turística y el Club de Yates de Acapulco cuenta con una agenda de torneos de pesca y regatas que permiten vivir el puerto desde otra perspectiva.

Hoy, Acapulco no solo recupera su fuerza turística, sino que se proyecta hacia el futuro como uno de los destinos más vibrantes y prometedores de México, para los viajeros que buscan experiencias completas, flexibles y significativas. "En Despegar acompañamos este interés creciente por Acapulco con una propuesta pensada para simplificar la experiencia de viaje, integrando en un solo lugar opciones de transporte, hospedaje y actividades, para que cada viajero pueda armar su viaje de acuerdo con sus tiempos, preferencias y presupuesto", agregó Elijovich.

Con la posibilidad de armar paquetes a la medida, que integran transporte, hospedaje y actividades, Despegar acompaña este renovado interés, facilitando que cada viaje al puerto se convierta en una experiencia inolvidable.