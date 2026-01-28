Somos México suma más de 200 mil afiliaciones en busca de convertirse en partido político

La organización Somos México, la cual quiere convertirse en partido político, informó que ya rebasó las 200 mil afiliaciones y que reforzará su estrategia, para lograr otras 100 mil en lo que queda de enero y febrero, a fin de cumplir con el requisito de 256 mil 30 afiliaciones para obtener el registro.

En un comunicado, esta organización apuntó que “la ciudadanía ha respondido muy bien a la convocatoria de Somos México (Somos MX) para integrarse en una nueva fuerza política ciudadana rumbo a las elecciones del 2027.

La organización confía en la ciudadanía de todo el país que han decidido defender la democracia y restaurar la República desde las filas de Somos MX”.

Esta organización agregó que “al superar las 200 mil afiliaciones ciudadanas y con 225 Asambleas Distritales logradas hasta este día, Somos MX avanza firme en la ruta de la obtención del registro como Partido Político Nacional para participar en las elecciones del 2027 en México”.

Entonces, informó que para cumplir con el mínimo de afiliaciones necesarias, y a un mes de que termine el plazo fijado por la ley, “Somos México despliega diariamente a todos sus equipos de voluntarios en municipios, estados y alcaldías de la CDMX, para integrar a personas convencidas de que vale la pena defender la democracia y recuperar las instituciones de la República que han permitido la pluralidad y la convivencia social pacífica”.

Pidió a la ciudadanía interesada a sumarse a este esfuerzo, buscar los módulos fijos e itinerantes para solicitar su afiliación o hacerlo por internet en su página https://somosmx.org.mx/, también pueden solicitar que un voluntario acuda a su hogar para afiliarse desde la comodidad de su hogar.

Imagen de personas afiliadas a Somos México Foto: Somos México

Partidos gastarán más de 40mdp en vigilar padrón electoral

Para 2026, el presupuesto aprobado para las seis representaciones de partidos políticos ante los órganos de vigilancia del Instituto Nacional Electoral asciende a 39 millones 631 mil pesos, cifra que ya incorpora un incremento de 3.62 por ciento por concepto de inflación, de acuerdo con los criterios del proceso de programación y presupuestación del INE.

Además, se contempla una reserva de 9 millones 908 mil pesos para cubrir, en su caso, los apoyos que corresponderían hasta a tres nuevas organizaciones que obtengan su registro como partidos políticos nacionales a partir de julio de este año y que se integrarían a las comisiones de vigilancia del Registro Federal de Electores.

Con estos recursos, los partidos podrán participar en las tareas de supervisión del padrón electoral y de la Lista Nominal, particularmente en las comisiones locales y distritales de vigilancia y en los módulos de atención ciudadana, donde se revisan y validan los movimientos registrales de la ciudadanía.

Durante la discusión del proyecto de acuerdo, se explicó que la actualización anual de los lineamientos para la administración de estos apoyos responde a los ajustes presupuestales que enfrenta el Instituto en cada ejercicio fiscal, así como a la necesidad de optimizar la asignación, el uso y la comprobación de los recursos públicos destinados a las representaciones partidistas.

El documento también prevé la continuidad del proyecto especial de supervisión de las comisiones locales y distritales de vigilancia, con el objetivo de fortalecer el control y la transparencia en los procesos de integración, depuración y actualización del padrón electoral, considerado uno de los instrumentos fundamentales para la certeza de las elecciones en el país.

jcp