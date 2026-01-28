Morena: “Alianza con PT y Verde Ecologista está más fuerte que nunca rumbo al 2027”

Con la advertencia a la oposición de que no hay fisuras y que la alianza está más sólida que nunca con el apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, los líderes de Morena, PT y el Verde Ecologista, refrendaron su alianza para el 2027.

En un mensaje sin preguntas, a cargo de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que la alianza con los petistas y verde ecologistas desde el 2018 ha generado cambios constitucionales de gran relevancia para la población y que son acordes al movimiento de la Transformación.

Destacó que “la transformación está más fuerte que nunca rumbo al 2027. La oposición que no tiene proyecto que no tiene agenda, se frota las manos de vernos divididos, así que desde aquí les decimos fuerte y claro que este movimiento de transformación que está alianza morena PT y verde está más fuerte que nunca rumbo a 2027”.

Sin disipar las dudas del apoyo que dará el PT y el Verde Ecologista, a la reforma electoral que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum y que en múltiples ocasiones ha expresado la necesidad de eliminar la figura de los plurinominales y la reducción de presupuesto a los partidos, la líder guinda resaltó que desde el 2024 han logrado ser mayoría en el Congreso de la Unión logrando perpetuidad en los programas sociales, la recuperación de Pemex y CFE, además del triunfo de la primera mujer presidenta.

Reafirmamos el compromiso de mantener, fortalecer y profundizar la coalición para defender y consolidar la cuarta transformación rumbo al 2027, en consecuencia, las diligencias nacionales de la alianza Morena- PT- Verde suscribimos la siguiente declaración: refrendamos la unidad política de la alianza rumbo al 2027, para garantizar la continuidad del proyecto de transformación por un país, más justo democrático, igualitario, incluyente, independiente y regido por la voluntad, libre y soberana del pueblo de México, pero sobre todo que ha logrado en los hechos, un verdadero estado de bienestar, ratificamos nuestro apoyo”, leyó.

La dirigente del Partido Verde Ecologista, Karen Castrejón, expresó que su partido seguirá apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum. La senadora verde ecologista expresó que la Transformación se construye con acuerdos, con diálogo permanente, pero también con la capacidad de procesar diferencias sin poner en riesgo la gobernabilidad.

Afirmó que “la transformación se construye con acuerdos con diálogo permanente, pero también con la capacidad de procesar diferencias sin poner en riesgo la gobernabilidad ni los avances ya alcanzados. Por eso hoy comenzamos el diálogo rumbo al 2027, como ya lo dijo Luisa María ‘más fuertes que nunca’ refrendamos nuestra disposición permanente de seguir dialogando encontrar puntos de coincidencia y construir sobre todas esas soluciones que pongan por delante el Bienestar de la gente la estabilidad política de nuestro país”.

El líder del PT, Alberto Anaya, quien ha basado su carrera legislativa como legislador plurinominal, mandó un mensaje a los opositores que quisieran ver fisuras, al decir que la coalición está más fuerte que nunca y que para materializar la transformación en el país debe permanecer en el Gobierno al menos de 24 a 30 años.

“Sí les decimos que, quien quiera ver fisuras, quién quiera ver grietas, quién quiera pensar que la coalición se puede desmoronar, les decimos desde ahorita que están equivocados, está más sólida que nunca apoyando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, enfatizó.

🔴 #EnVivo | La Transformación más fuerte que nunca rumbo al 2027 - Firma de declaración conjunta de la alianza con el @PTnacionalMX y el @partidoverdemex. #4TMasFuerteQueNunca https://t.co/gBweXt035M — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 28, 2026

jcp