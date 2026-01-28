Notifican orden de aprehensión a 'El Botox' por asesinato de Bernardo Bravo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán notificó formalmente una orden de aprehensión contra César “N”, “El Botox”, por su probable responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo.

El mandamiento judicial se ejecutó este miércoles en colaboración con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Las autoridades identifican al imputado como un objetivo prioritario dentro de la estructura delictiva que opera en la región de la Tierra Caliente michoacana.

El homicidio de Bernardo Bravo, quien se desempeñaba como dirigente de los productores de limón, ocurrió el pasado 19 de octubre de 2025. Este hecho generó la suspensión temporal de actividades en las empacadoras de la región debido al riesgo de seguridad para los trabajadores del sector agrícola.

Notificación en reclusión federal

La orden de aprehensión fue cumplimentada bajo la modalidad de reclusión. César “N” se encuentra actualmente interno en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, conocido como "El Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, la notificación formal permite iniciar el proceso judicial específico por el delito de homicidio calificado. “El Bótox” ya enfrentaba otros cargos relacionados con delincuencia organizada y extorsión al momento de ser notificado de este nuevo requerimiento legal.

Operativo de captura y antecedentes

La detención de César “N” se efectuó el pasado 22 de enero de 2026 durante un operativo interinstitucional en el municipio de Buenavista. En dicha movilización participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil, quienes ubicaron al sospechoso tras meses de seguimiento e inteligencia.

Las investigaciones ministeriales vinculan al detenido con una célula delictiva, identificada como 'Los Blancos de Troya', que ha mantenido el control sobre el precio y la distribución de productos agrícolas. Las autoridades señalan que el asesinato de Bernardo Bravo fue una acción directa para desarticular la organización gremial de los productores.

Impacto en el sector limonero

El sector citrícola de Michoacán ha reportado incidentes de seguridad que afectan la economía estatal. La Fiscalía estatal sostiene que la participación de César “N” no representa un evento aislado, sino que se inscribe en un esquema de agresiones contra productores.

Tras la captura y la notificación de esta orden de aprehensión, la SSP reforzó la vigilancia en las zonas de cultivo y empaques de los municipios de Apatzingán, Buenavista y Parácuaro.

