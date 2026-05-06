Roxana tomaba alcohol y publicaba en redes mientras su hijo moría encerrado en el coche

En prisión preventiva quedó Roxana “N” luego de que un juez reconoció la imputación legal a proceso, este sentido llevará por supuesto todo el término legal que concede la Ley a esta madre quien lastimosamente, olvidó a su hijo dentro de una unidad en Mexicali, Baja California.

“Prendió el boiler para meter a bañar al niño y es que ella se bañó, pero ella pensaba que lo había bajado del carro cuando se fue a dormir a su recámara y como a las cero horas con cero minutos, pero ya del 02 de mayo del 2026, fue al cuarto de su hijo, que es un menor de edad, pensando que estaría ahí, por lo que al buscarlo en su cuarto se da cuenta que no estaba y va directamente al carro donde lo encuentra en su silla de seguridad. Intenta despertarlo y se da cuenta que ya no respondía, que tenía quemaduras y heces fecales”, compartió Rogelio Robledo, juez del Poder Judicial de Baja California, de lo que declaró la mamá de Vicentito.

Prendió el boiler para meter a bañar al niño y es que ella se bañó, pero ella pensaba que lo había bajado del carro cuando se fue a dormir a su recámara y como a las cero horas con cero minutos, pero ya del 02 de mayo del 2026, fue al cuarto de su hijo, que es un menor de edad, pensando que estaría ahí, por lo que al buscarlo en su cuarto se da cuenta que no estaba y va directamente al carro donde lo encuentra en su silla de seguridad. Intenta despertarlo y se da cuenta que ya no respondía, que tenía quemaduras y heces fecales”, compartió Rogelio Robledo, juez del Poder Judicial de Baja California, de lo que declaró la mamá de Vicentito.

Una presunta noche de copas que se extendió hasta la madrugada sería la causa que llevó a Vicentito de 3 años de edad a un terrible final, donde sufrió una muerte dolorosa por golpe de calor cuando su madre, Roxana “N” lo olvidó en el vehículo tras llegar de una fiesta, luego en su casa, continuaría bebiendo y publicando mensajes en redes sociales.

Involucrada en una relación violenta y conflictiva con su expareja, presuntamente la mujer utilizaba al menor para “chantajear” a su exesposo; e incluso, lo amenazaba con hacerle daño al niño hijo de ambos, por quien disputaban la custodia.

Hoy enfrenta cargos por el delito de homicidio por omisión y dolo eventual, averiguación en la que se determinó que estaba ebria cuando ocurrió la fatal tragedia. Además, en su casa se localizaron cajas de medicamento controlado y aceptó ser habitual consumidora de mariguana, pese a que es líder sindical de estancias infantiles.

El juez tuvo a bien dictar una prisión preventiva oficiosa, esto es nada más el principio del proceso, de ninguna manera podemos establecer que la imputada es responsable, no; seguirá un proceso en el que ella estará recluida en el centro de aquí de Mexicali, pero la próxima audiencia ya se establecerá si el juez de control ya determina la vinculación a proceso”, explicó Enrique Acosta Fregoso, asesor jurídico de la víctima.

La Fiscalía Estatal señaló que irá por la pena máxima de 15 años tras las rejas para Roxana.

Pues el niño estaba únicamente a merced del cuidado o de las actuaciones de su mamá, porque era un niño totalmente dependiente de apenas tres añitos de edad ¿sí? Y pues por ello la causa de muerte fue el golpe de calor. Al momento, hay evidencia únicamente para la mamá, era la única que estuvo ahí, obviamente si durante el transcurso de la investigación surgiera algún otro dato, no hay obstáculo para investigar a cualquier otra persona, podría obtener hasta 15 años, la Fiscalía va pedir la pena máxima en su oportunidad”, detalló Ma. Elena Andrade Ramírez, fiscal de Baja California.

Ella no estuvo dormida, ella tuvo actividad en su casa después de llegar de la fiesta, una buena madre no deja a sus hijos solos por 13 horas”, dijo una de las fiscales al concluir los alegatos, previo a que el juez determinara nueva fecha para la audiencia de vinculación a proceso.

Luego de más de ocho horas se determinó, durante esta audiencia de imputación a proceso, que la próxima audiencia de vinculación a proceso de Roxana “N” se llevará a cabo el 9 de mayo del 2026, en una sala del Poder Judicial de Baja California.

Roxana “N”, mujer que olvidó por más de 12 horas a su hijo en una camioneta Foto: Especial

“Te pido perdón, te quise con toda el alma”

Hijo, tú sabes que yo te quise con toda el alma siempre, siempre vas a estar conmigo, ya no estás aquí terrenalmente, eres un angelito que vas a estar desde arriba cuidándome. Te pido perdón si no fui un poquito más enérgico con tu mamá para que tú estuvieras conmigo, pero de verdad hijo te amo tanto, eres el amor de mi vida. Yo sé que ahorita estás con tu abuelo y después nos vamos a encontrar. Te amo muchísimo"

Juan Carlos Meza, padre de Vicentito, jamás imaginó que tendría que despedir, por última vez, a su pequeño hijo de tres años en el panteón Jardín de la Esperanza de Mexicali, luego de que murió por golpe de calor al ser olvidado por su madre dentro de un vehículo.

Ahora mientras él sufre, lamenta que Roxana N, madre del menor, muestre indiferencia y desapego tras la muerte de Vicentito.

También me llamó mucho la atención su forma, su soberbia, la forma de salir, le ofrecieron la voz tres veces, nunca pidió perdón, nunca dijo nada, nunca habló de su hijo, nunca pidió nada, ni verlo. Claro que quiero que no haya ningún otro Vicente más eso es lo que deseo", comentó Juan Carlos Meza.

Roxana N enfrenta cargos de homicidio por omisión con dolo eventual, tras comprobarse que continuaba ingiriendo alcohol mientras su hijo estaba atado a su silla de seguridad.

¿Quiere justicia para su hijo Vicentito señor Juan?

Sí, claro que sí, yo realmente no pensaba, nunca pensé hacerlo en contra de ella porque es la mamá de mi hijo, o hablar de ella o testifican en contra de ella, pero al ver todos los hechos, al ver cómo lo dejó, al ver que no fue una omisión sino que fue premeditado porque ella estaba compartiendo historias, seguía tomando adentro de su casa; de ver cómo mi hijo falleció, cómo se quiso quitar la silla, como en las manitas tenía excremento porque se hizo del baño y se cocinó por dentro, la verdad eso me duele bastante", agregó.

Hoy, Juan Carlos le prometió a Vicentito que su muerte no quedará impune.

Con esto sea, no quede en vano la muerte de mi hijo y esto marque un antes y un después, de que una omisión no nada más quede en que ‘ah, fue una omisión’ y ya me puedo ir a mi casa, no, que la gente responda por eso", añadió.

Familiares dan último adiós a Vicentito Foto: Especial

jcp