Un muerto y un herido dejan hechos violentos en Nuevo León

En dos hechos violentos se registraron en el estado de Nuevo León, dejando como saldo a una persona fallecida y a otra gravemente herida debido a quemaduras en el 60 por ciento de todo su cuerpo.

El primero de ellos se trató de un nuevo enfrentamiento ocurrido este lunes 23 de noviembre en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, donde un civil resultó muerto tras enfrentarse a las autoridades.

De acuerdo con lo referido, los hechos se registraron como resultado de labores de inteligencia en investigación en ese ayuntamiento que derivaron en la activación del Operativo Muralla.

El resultado de las acciones es de un civil armado abatido, así como armamento asegurado. En las filas de los elementos de Fuerza Civil no se registraron heridos ni fallecidos. Debido a que el personal operativo todavía continúa en la zona la información que se tiene hasta el momento es preliminar.

La víctima señaló a su hermano como responsable de haberle arrojado combustible y luego prenderle fuego con un encendedor. Cortesía

Hombre le prendió fuego a su hermano

El otro hecho de violencia se dio durante una presunta riña, en la cual un hombre le prendió fuego a su hermano lo que le ocasionó quemaduras en el 60% de su cuerpo, en Guadalupe, Nuevo León.

Los sucesos se registraron en la calle Graciano Bortoni, en la colonia 31 de diciembre, la madrugada de este lunes. La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó que un sujeto fue detenido por la presunta agresión acusado del delito de homicidio en grado de tentativa.

Los oficiales se trasladaron al sitio tras recibir el reporte de un incendio. Al arribar al lugar observaron que vecinos trataban de sofocar el fuego. Los colonos alertaron que al interior del inmueble permanecía una persona. Efectivos ingresaron al domicilio y pusieron a salvo a un hombre que estaba en el área de la sala.

La víctima señaló a su hermano como responsable de haberle arrojado combustible y luego prenderle fuego con un encendedor, además de incendiar el inmueble. El presunto agresor fue identificado como José Guadalupe "N", de 55 años, quien fue detenido en el lugar de los sucesos.

El lesionado fue trasladado a la Clínica 67 del IMSS mientras que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Protección Civil del estado identificó al herido como Érick Pérez, de 47 años, quien resultó con quemaduras en el 60% de su cuerpo, principalmente en el pecho, espalda y cabeza, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario para su atención médica.

fdm