Se confirman más de 150 muertes por calor

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A una semana de que concluya la actual temporada de calor que oficialmente inició en marzo, 19 entidades han confirmado defunciones a consecuencia de las altas temperaturas.

Por tanto, en los últimos siete meses, México sumó 152 muertes, de las cuales, 146 fueron por golpe de calor y 6 ocurrieron por cuadros de deshidratación. En consecuencia, la letalidad se ubicó en 6.08 %.

Con 61 muertes, Baja California, encabezó la lista de las 5 entidades con el mayor número.

En orden descendente le siguieron:

Sonora: 31

Veracruz: 8

Quintana Roo: 7

Baja California Sur: 7

GOLPE DE CALOR REPORTA MÁS CASOS

En su reporte más reciente, la autoridad sanitaria expuso que hasta la semana epidemiológica número 39, en 29 entidades del país se confirmaron 2 mil 499 casos de personas que recibieron atención por afectaciones debido a las altas temperaturas.

Con mil 346 reportes, el golpe de calor fue el padecimiento más frecuente. En este aspecto, con 151 pacientes, Baja California fue la entidad que se ubicó en el primer lugar. Le siguió Tabasco con 133 y Sonora con 131.

En el segundo lugar de impacto, se ubicó la deshidratación con mil 075 atenciones, a lo que se sumaron 78 pacientes que sufrieron quemaduras.

Cabe señalar, que la Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población a no exponerse a las altas temperaturas para evitar un golpe de calor o sufrir un caso de deshidratación.