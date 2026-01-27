Mueren 2 personas por el frío extremo; tercera tormenta invernal del año

CHIHUAHUA, Chih.

El paso de la tercera tormenta invernal del año y el frente frío 30 cobró la vida de dos hombres en el estado de Chihuahua, quienes habrían muerte por congelamiento, tras registrarse temperaturas de hasta 10 grados bajo cero.

El secretario general del gobierno chihuahuense, Santiago de la Peña, confirmó el deceso por hipotermia de un hombre en Ciudad Juárez y autoridades de Protección Civil del estado reportaron otro posible caso de congelamiento de Miguel “N”, de 56 años, en el poblado de Ocoviachi, municipio de Maguarachi.

Ante este panorama, el gobierno suspendió las clases en todos los niveles y mantiene la alerta debido a la presencia de nieve y hielo, que ha afectado las vialidades y ha provocado el cierre de carreteras en la zona serrana.

La Coordinación Estatal de Protección Civil indicó que la masa de aire ártico que impulsa el frente frío 30 mantendrá las temperaturas congelantes, aunque sin lluvias y nevadas.

Algo similar se reportó en Coahuila, donde se pronosticó que las bajas temperaturas continuarán hoy, con una mínima de dos grados Celsius.

Francisco Martínez, director de Protección Civil y Bomberos, informó que los elementos de la corporación se mantienen atentos para brindar apoyo a la población que se encuentre en situación vulnerable.

PEGA AL SUR

El ingreso del frente frío también ha afectado a estados del centro y sur del país.

En Veracruz, por ejemplo, se reportaron afectaciones materiales en zonas urbanas y costeras, sin pérdidas humanas.

De acuerdo con autoridades municipales y de Protección Civil, los vientos del Norte alcanzaron rachas de entre 70 y 90 km/h, provocando caída de árboles, postes, láminas y daños menores en fachadas y luminarias.

En playas, se registró un solo percance: un bañista que intentó ingresar al mar pese al oleaje elevado, siendo retirado sin lesiones. La playa Regatas desapareció totalmente por la fuerte marejada.

Como parte de los efectos del sistema frontal, el ayuntamiento de Perote informó el cierre total del acceso al Parque Nacional Cofre de Perote “hasta nuevo aviso”.

Con información de Carlos Coria Rivas, Lourdes López y Alma Gudiño