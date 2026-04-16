Muere trabajador tras explosión en mina La Escondida de Durango

Un trabajador murió luego de que le explotara una carga de dinamita que lo lanzó varios metros en la comunidad Yerbaníz en el municipio de San Dimas, Durango.

La Fiscalía General del Estado de Durango informó que el miércoles cerca de las 14:00 horas la víctima se encontraba laborando en la mina La Escondida de dicha localidad.

Al iniciar una carga de dinamita para brechamiento del sitio, el hombre se percató que no explotó, por lo que ingresa de nuevo a verificar la situación, detonando los explosivos de manera sorpresiva, provocando que saliera proyectado varios metros hacia el exterior, quedando sin vida en el lugar.

La persona fallecida fue identificada como Rigoberto Estrada Torres, de 51 años de edad.

El Agente del Ministerio Público, tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo sin vida hacia las instalaciones del SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley.

La persona fallecida fue identificada como Rigoberto Estrada Torres, de 51 años Foto: Especial

Dan de alta a otro minero rescatado

Las autoridades dieron de alta a Francisco Zapata Nájera, uno de los trabajadores rescatados con vida de la mina Santa Fe, después de haber permanecido en observación médica en un hospital de Mazatlán.

El minero de 42 años, originario de Papasquiaro, Durango, permaneció atrapado casi dos semanas, en uno de los puntos más profundos de los túneles, sobreviviendo en una cápsula de aire.

Zapata Nájera fue localizado el martes 7 de abril, pero logró ser extraído hasta el día siguiente, y a bordo de un helicóptero de las fuerzas armadas, fue trasladado para recibir atención médica especializada, debido a un cuadro de deshidratación.

JCS