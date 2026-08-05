Muere persona calcinada en incendio en Monterrey, Nuevo León

Una persona calcinada y otra lesionada es el resultado de un incendio en dos viviendas en el ayuntamiento de Monterrey, este miércoles. Protección Civil de Nuevo León confirmó una persona fallecida y otra con quemaduras de segundo grado en la extremidad inferior izquierda y en la extremidad superior derecha.

El fuego comenzó en una casa habitación ubicada en la calle Bagre número 6532 en la colonia Colinas de San Bernabé, Fomerrey 25.

De acuerdo con las autoridades, el reporte del siniestro se recibió al 911 y al arribo Cruz Roja se realizó el traslado de una mujer de 86 años que resultó lesionada.

Posteriormente, se confirmó el hallazgo de un cuerpo calcinado. Una de las viviendas se consumió en su totalidad y un tejaban resultó con afectaciones en la parte alta, además un tercero inmueble presentó daños por radiación térmica.

Al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, Bomberos Nuevo León y Fuerza Civil, así como elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).