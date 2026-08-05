Cae 'El Tokio', posible sucesor de 'El Neto' y líder de Los Mexicles

Gerardo León Gil, alias “El Tokio”, señalado como posible sucesor de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, “El Neto”, al frente de la organización criminal Los Mexicles, fue vinculado a proceso junto con Jaqueline Guadalupe Guerrero por diversos delitos federales.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ambos son investigados por su probable responsabilidad en los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

León Gil es considerado por las autoridades como un objetivo prioritario y presunto generador de violencia en Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, donde Los Mexicles mantienen presencia delictiva.

Durante la audiencia de continuación, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Chihuahua, presentó los datos de prueba que permitieron a una jueza federal vincular a proceso a ambos imputados.

La FGR mostró parte del armamento, cargadores y cartuchos asegurados durante un operativo en Chihuahua relacionado con una investigación por el delito de secuestro. Fotos: FGR

La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Gerardo León Gil permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, mientras que Jaqueline Guadalupe Guerrero será trasladada al Cereso número 2 Femenil, ambos ubicados en Ciudad Juárez.

La jueza también fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá fortalecer las pruebas relacionadas con los delitos atribuidos.

La captura se realizó durante el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble del fraccionamiento Bosques de Senecú, en Ciudad Juárez. En el operativo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Dentro de la propiedad, los agentes localizaron cocaína, ocho armas cortas con sus respectivos cargadores abastecidos, cartuchos, cargadores adicionales, una báscula gramera y dinero en efectivo.

De acuerdo con la investigación, los detenidos no pudieron acreditar la procedencia legal del dinero ni presentar la documentación necesaria para poseer o portar las armas aseguradas.

Tras el operativo, las personas detenidas, el armamento, la droga, el efectivo y los demás indicios fueron puestos a disposición de la representación de la FGR en Chihuahua, que inició la carpeta de investigación correspondiente.

La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal de los imputados deberá determinarse durante las siguientes etapas del procedimiento judicial.