Matan a balazos a joven de 17 años cuando iba rumbo a su trabajo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó estar revisando videos y realizando entrevistas para esclarecer el asesinato de un joven de 17 años ocurrido la mañana de ayer en San Nicolás.

Se trata de la víctima Roberto Caleb, quien habría sido atacado con arma de fuego cuando se dirigía a su trabajo.

Alejandro Carlin, vicefiscal de Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia, confirmó que los agresores fueron dos a bordo de una motocicleta.

Explicó que “se están analizando diversos videos, en donde se advierte que participaron dos personas que se encontraban en una motocicleta. Ambas personas traían casco y se están llevando a cabo otras entrevistas con quienes estaban cerca del lugar”.

Le dan 48 años de cárcel por secuestrar y matar su pareja

Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó estar revisando videos y realizando entrevistas para esclarecer el asesinato de un joven de 17 años ocurrido la mañana de ayer en San Nicolás.

Se trata de la víctima Roberto Caleb, quien habría sido atacado con arma de fuego cuando se dirigía a su trabajo.

Alejandro Carlin, vicefiscal de Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia, confirmó que los agresores fueron dos a bordo de una motocicleta.

Explicó que “se están analizando diversos videos, en donde se advierte que participaron dos personas que se encontraban en una motocicleta. Ambas personas traían casco y se están llevando a cabo otras entrevistas con quienes estaban cerca del lugar”.

Por el delito de feminicidio en contra de su pareja sentimental, un hombre identificado como Carlos “N” fue condenado a 48 años de prisión, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La sentencia fue dictada durante un juicio oral, luego de que el juez consideró contundentes las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Además, el imputado deberá pagar indemnización por muerte y gastos funerarios correspondiente a la reparación de daño.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Las investigaciones señalan que durante el mes de diciembre de 2023, Carlos “N” tripulaba un vehículo circulando por el lugar de hechos hasta detenerse en un camino de terracería; ahí, descendió de la unidad, abrió la cajuela y sacó del compartimento a la víctima, quien estaba privada de su libertad.

El individuo permitió a la mujer que saliera, sin embargo, en ese momento accionó un arma de fuego larga en su contra, causándole lesiones mortales.

Enseguida, el hombre abordó nuevamente vehículo y se retiró del lugar, abandonando el cuerpo en una brecha que las personas utilizan para caminar rumbo a un predio de empresas en el sector.

Fueron justamente ciudadanos que caminaban por el sitio, quienes observaron los restos mortales de la mujer, por lo que hicieron el reporte correspondiente a las autoridades. Elementos de la Fiscalía General del Estado se movilizaron al sitio y ordenaron el traslado del cuerpo sin vida al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizó una autopsia que determinó que la víctima murió a causa de múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.