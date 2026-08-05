Lilia y Pablo pasarán 12 años en prisión por tráfico de migrantes en Puebla

Pablo Sebastián “N” y Lilia “N” fueron sentenciados a 12 años de prisión por su responsabilidad penal en el delito de tráfico de migrantes agravado, luego de mantener privadas de la libertad a 19 personas extranjeras en un domicilio de Puebla.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, presentó ante la autoridad judicial los elementos de prueba necesarios para acreditar la participación de ambos acusados.

Además de la pena de prisión, la sentencia contempla la reparación del daño, cuyo monto y condiciones serán determinados por el juez de Ejecución de Sanciones.

Los hechos ocurrieron en enero de 2024, cuando elementos que atendieron un reporte acudieron a un inmueble ubicado en la colonia Lomas Encantada, en el municipio de Puebla.

En el lugar fueron localizadas 19 personas migrantes privadas de su libertad, entre ellas un niño y una niña.

Las víctimas fueron rescatadas y, durante el operativo, las autoridades detuvieron a la pareja.

Tras el proceso penal correspondiente, ambos fueron declarados responsables del delito de tráfico de migrantes en su modalidad agravada.