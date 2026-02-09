Muere otro motociclista en choque múltiple en la México–Cuernavaca

Un motociclista perdió la vida la tarde de ayer domingo tras un accidente vial registrado en la autopista México–Cuernavaca, a la altura del kilómetro 50, con dirección al estado de Morelos. El hecho marcó una jornada particularmente complicada en esta vía de comunicación, donde se reportaron otros percances que afectaron la circulación durante gran parte del día.

De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente fatal estuvieron involucrados al menos dos vehículos particulares, además de la motocicleta. Tras el impacto, al sitio acudieron paramédicos, personal de emergencias y elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaron labores de auxilio, acordonamiento y control del tránsito mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

Estas acciones derivaron en el cierre parcial de la autopista, lo que provocó una carga vehicular intensa y tiempos de traslado prolongados, principalmente para los automovilistas que se dirigían hacia Cuernavaca y otros puntos del estado de Morelos. El congestionamiento se extendió por varias horas y obligó a muchos conductores a buscar rutas alternas.

Otros incidentes durante la jornada

El accidente fatal no fue el único registrado ese domingo en la autopista México–Cuernavaca. Aproximadamente una hora después se reportó un segundo percance, a la altura del kilómetro 46, donde una motocicleta se vio involucrada en un choque con un autobús de pasajeros en dirección sur. Aunque en este caso no se confirmó la pérdida de vidas, el incidente generó reducción de carriles y mayor presión vial en la zona.

A estos hechos se sumó la volcadura de una pipa ocurrida durante la mañana en el tramo Cuernavaca–Acapulco, a la altura del municipio de Xochitepec. El accidente obligó a las autoridades a implementar medidas preventivas y restricciones a la circulación debido al riesgo que representaba la unidad siniestrada, lo que complicó el tránsito para quienes viajaban desde la Ciudad de México hacia Morelos.

Ya en la zona urbana de Cuernavaca, en el Distribuidor Vial Palmira, se reportó también la caída de otro motociclista, incidente que requirió la intervención de servicios de emergencia y provocó afectaciones momentáneas al flujo vehicular.

Sin confirmación sobre la identidad

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han confirmado la identidad del motociclista fallecido ni han emitido un dictamen oficial sobre las causas del accidente ocurrido en el kilómetro 50. Tampoco se ha informado si alguno de los conductores involucrados fue presentado ante el Ministerio Público o si se abrió una carpeta de investigación.

En redes sociales comenzaron a circular videos y versiones sobre lo ocurrido; sin embargo, ninguna ha sido respaldada de manera oficial por instancias de seguridad o procuración de justicia, por lo que las autoridades llamaron a esperar los resultados del peritaje correspondiente.

Una vía bajo presión

Los hechos del domingo se registraron en un contexto de alta afluencia vehicular en la autopista México–Cuernavaca, una de las más transitadas del país, particularmente los fines de semana. En las últimas semanas, esta vía ha sido escenario de diversos accidentes, algunos difundidos ampliamente en redes sociales mediante videos captados por automovilistas y motociclistas.

Ante esta situación, la Guardia Nacional ha implementado operativos de vigilancia y control de velocidad, especialmente los fines de semana, con el objetivo de reducir riesgos y prevenir accidentes. No obstante, los percances registrados este domingo evidenciaron nuevamente la complejidad de la circulación en este corredor carretero.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad y extremar precauciones, en particular en tramos de alta concentración vehicular como los que conectan a la Ciudad de México con Morelos.

