Manada de coyotes pone en alerta a pobladores de municipio en Nuevo León

Vecinos de la colonia El Obispo en el municipio de San Pedro, Nuevo León, expresaron su preocupación luego de que en los últimos días se ha reportado el avistamiento y se han escuchado aullidos de una manada de coyotes, los cuales han sido vistos deambulando por calles de la zona, principalmente durante las noches y madrugadas.

De acuerdo con ABC Noticias, el más reciente avistamiento se registró en la calle Francisco Carvajal, a las faldas del cerro de Las Mitras, donde desde hace varios días se ha detectado la presencia de al menos cuatro coyotes.

Vecinos de la zona señalaron que los animales suelen aparecer durante la noche y la madrugada, además de que se escuchan aullidos de los ejemplares, situación que ha generado preocupación entre las familias.

La situación ha sido catalogada como delicada debido a que se trata de un punto con alto flujo peatonal, particularmente de jóvenes estudiantes, ya que en las cercanías se localizan la Preparatoria #23 y la Secundaria Técnica #49.

Padres de familia y residentes temen que, ante un encuentro inesperado, pudiera presentarse algún incidente que ponga en riesgo la integridad de peatones.

El tema también se ha difundido a través de redes sociales, donde habitantes del municipio han compartido videos y advertencias.

El usuario Mike Martínez publicó un video en el que se puede observar a la manada de coyotes, por ello, advirtió sobre la presencia de estos en zonas habitacionales.

Protección Civil emite recomendaciones

Ante el incremento de reportes, autoridades municipales recordaron que no se trata de un caso aislado.

Gilberto Almaguer, director de Protección Civil de San Pedro, explicó que en fechas recientes se han registrado avistamientos de diversas especies silvestres en el municipio, como osos, jabalíes, coyotes, jaguares y gatos monteses, debido a la cercanía con zonas naturales y áreas serranas.

Protección Civil municipal emitió una serie de recomendaciones para la población en caso de encontrarse con un coyote.

Entre las principales indicaciones se encuentra:

-Evitar darle la espalda ni intentar huir si el animal se acerca, ya que esto podría provocar una reacción defensiva.

-Se recomienda mantener la calma, realizar ruidos fuertes para ahuyentarlo y adoptar una postura firme para aparentar mayor tamaño.

-En caso de ir acompañado de menores, se aconseja colocarlos detrás de un adulto y evitar cualquier intento de alimentar o interactuar con los animales.

-Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a reportar los avistamientos al número de emergencias 911 o a la Guardia Forestal de Nuevo León.

Para reducir riesgos, las autoridades sugieren no dejar restos de comida o basura al aire libre, asegurar los contenedores, vigilar a las mascotas y mantenerlas con correa en zonas donde se tenga conocimiento de la presencia de coyotes.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque los vecinos insisten en la necesidad de atención preventiva antes de que ocurra algún incidente.

