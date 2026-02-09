Air Canadá suspende vuelos hacia Cuba

Ante la escasez de combustible en el aeropuerto de La Habana y las terminales locales de Cuba, la compañía aérea Air Canadá suspendió este lunes sus operaciones hacia la isla, dejando al menos unos 3 mil pasajeros que serán reubicados en los siguientes días, a través de vuelos especiales.

La empresa bandera del país de la hoja de maple, aseguró que tomó la decisión tras las advertencias emitidas por los distintos gobiernos (NOTAM) sobre la inestabilidad del suministro de turbosina en los aeropuertos cubanos y la confirmación del propio gobierno de la isla, que estima un desabasto de al menos un mes.

Hoy la prioridad, puntualizó, es el regreso a Canadá de los clientes que viajan en paquetes vacacionales y se encuentran en Cuba, por lo que operará vuelos vacíos a la isla a partir de mañana 10 de febrero para transportarlos de vuelta.

La empresa informó que “Durante todo el proceso, Air Canada y Air Canada Vacations monitorean la situación de cerca, implementando inicialmente una política flexible de cambios de reserva para los clientes que viajan a Cuba.

Air Canada Vacations ahora implementa una política de reembolso que permite a los clientes que tenían vuelos programados a Cuba y sufrieron cancelaciones recibir automáticamente un reembolso completo en su método de pago original.”

Agregó que los usuarios de la aerolínea que se encuentran actualmente en Cuba y que reservaron un paquete de Air Canada Vacations pueden recibir asistencia directa de los representantes locales en el país caribeño.

Air Canada opera un promedio de 16 vuelos semanales a cuatro destinos en Cuba desde Toronto y Montreal. Estos son: al Aeropuerto Jardines del Rey en Cayo Coco, al Aeropuerto Frank País de Holguín, al Aeropuerto Juan Gualberto Gómez de Varadero y al Aeropuerto Abel Santamaría de Santa Clara.

Actualmente, los vuelos de temporada a Holguín y Santa Clara están cancelados por el resto de la temporada. Los vuelos a Varadero y Cayo Coco están programados para operar todo el año, pero actualmente están suspendidos con un reinicio tentativo, pendiente de revisión, el 1 de mayo.

Otras empresas aéreas como Delta o American Airlines de Estados Unidos han informado que siguen de cerca la situación, aunque no anticiparon cancelaciones, debido a que pueden viajar con el combustible necesario desde Miami para regresar sin necesidad de repostar en la isla.

Las autoridades cubanas notificaron este domingo a las aerolíneas internacionales que no podrán repostar combustible en la isla a partir de este lunes por la noche y por al menos hasta el próximo 11 de marzo.

Todo ello, en medio de las medidas anunciadas por Estados Unidos para imponer aranceles a los gobiernos que proporcionen combustible al gobierno de Miguel Diaz Canel.

jcp