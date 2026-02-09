Senado mantendrá cerrado su salón de belleza… por el momento 

Por el momento, el salón de belleza en el interior del Senado se mantendrá cerrado hasta que desde el seno de la Junta de Coordinación Política se haga una valoración de todos los espacios y servicios que se ofrecen a los senadores, informó el presidente de la Junta, el morenista Ignacio Mier.

Al concluir la reunión semanal de la Junta de Coordinación Política, donde el panista Ricardo Anaya, el priista Manuel Añorve y la petista Geovanna Bañuelos solicitaron el cierre definitivo del salón de belleza, Ignacio Mier informó en conferencia de prensa que “sometimos la propuesta de que a propósito de lo que sucedió con el espacio que presta servicios a las senadoras de la República y la polémica que se desató, es un buen momento para hacer una revisión completa de todos los espacios y de los servicios que están a disposición de las y los senadores, de las y los trabajadores del Senado de la República y de la gente que nos visita.

En la Cámara de Diputados es una ciudad; en promedio, cuando hay sesiones, hay más de ocho mil personas; aquí son cuatro mil personas que visitan el Senado cuando hay sesiones. Es una verdadera mini ciudad y cualquier persona puede hacer uso de los servicios de limpieza de calzado; de los servicios bancarios, de la librería. Una serie de servicios que no sólo son para las senadoras y los senadores. Hay que hacer una revisión completa”, informó.

Ante la exigencia de PAN, PRI y PT para que se cierre definitivamente el espacio, Ignacio Mier adelantó que el servicio queda suspendido por el momento y que en la revisión que se haga se buscará que “tampoco haya asimetrías para legisladores de una o de otra Cámara (Diputados y Senadores) y lo vamos a hacer en el órgano de deliberación política, que es la Junta de Coordinación Política”.

A pregunta expresa de cuál es la figura administrativa para que la prestadora del servicio pudiera usar las instalaciones del Senado, si pagaba renta o pagaba servicios como agua y energía eléctrica, Ignacio Mier dijo que no tenía esa información y se hará pública la próxima semana.

