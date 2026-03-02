Mató a su pareja porque le cobró el dinero que le prestó a un familiar

La comunidad de Montemorelos, en Nuevo León, se encuentra consternada luego del asesinato de Armando Urbina Hernández.

El hombre de 35 años fue asesinado por su pareja el pasado 1 de marzo, luego de una presunta discusión al interior de su casa ubicada en la colonia Miguel Hidalgo.

La agresora identificada sólo como Fernanda, habría asesinado a su esposo con un arma blanca.

De acuerdo a los primeros informes, la discusión se originó porque Armando presuntamente le reclamó a su pareja sobre un préstamo de dinero que había otorgado a un familiar de ella.

Aparentemente el reclamo molestó a la mujer por lo que decidió atacarlo con un arma blanca, causándole heridas mortales.

Trascendió que el ataque contra la víctima ocurrió frente a sus hijos.

El crimen de Armando causó diversos comentarios en redes sociales, en especial de amigos y familiares quienes lo calificaron como un gran hombre.

Gracias por los momentos juntos. No tengo palabras para describir la impotencia que siento, porque siempre supe que tu vida a lado de esa mujer no era buena. Dale fuerzas a tu mamá y a tus hijos. Dios te cubra con su manto porque siempre fuiste un hombre muy bueno. Solo amaste a la mujer equivocada. QEPD Armando Urbina “Coco”, escribió su expareja.

DEP Coco. Me asombra tanto la noticia porque Armando "Coco" era una persona físicamente muy fuerte, que de haber querido al primer ataque de la chica pues la hubiera descontado la neta. No juzgo la verdad porque no sé qué pasó, pero ni chance las manos metió, descansa en paz".

Ay Coco, poco te conocía pero eras muy bueno con tu familia. En paz descanse".

Que triste no lo puedo creer QEPD Coco todo lo que pasamos tanto que me querías no se me olvidará, tan buena persona que eras", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Matan a mujer durante una discusión de pareja

Una mujer de 24 años fue asesinada la mañana de este lunes tras ser atacada con un cuchillo en medio de un conflicto de carácter sentimental, en el municipio de García, Nuevo León.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y autoridades municipales, el hecho ocurrió a las 11:25 horas sobre la calle Granate, en la colonia Joyas del Carrizal, donde se alertó a la Agencia Estatal de Investigaciones sobre una mujer lesionada por objeto punzocortante.

Al arribar al sitio, los agentes confirmaron que se trataba de una persona sin vida, a consecuencia de una agresión con arma blanca.

La víctima fue identificada como Thaily Estefanía Ortiz Hernández, de 24 años, originaria de Nuevo León y con residencia en el municipio de García.

Según las primeras indagatorias, la joven acudió a un domicilio de la mencionada colonia, de donde salieron dos hombres. En ese momento se habría originado una discusión relacionada con un conflicto sentimental, ya que presuntamente la mujer mantenía una relación con uno de ellos y reclamaba que este sostenía otra relación amorosa.

Las versiones preliminares señalan que, tras el intercambio de palabras, la confrontación subió de tono y pasó a los golpes. En medio del altercado, uno de los hombres habría sacado un cuchillo y le provocó una herida en el tórax. Minutos después, la mujer se desvaneció y falleció en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica.

En la escena del crimen fue localizado un cuchillo, el cual quedó asegurado como parte de las evidencias integradas a la carpeta de investigación. Elementos periciales realizaron el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley.

Por estos hechos fueron detenidos los dos hombres identificados como Pedro “N” y Erick “N”, quienes son hermanos y quedaron a disposición del Ministerio Público mientras se determina su situación jurídica.

Trascendió que el padre de los ahora detenidos declaró ante las autoridades que la joven era conflictiva y que presuntamente había intentado exigirles dinero bajo amenazas relacionadas con supuestos grupos delictivos; sin embargo, dicha versión forma parte de las líneas de investigación y no ha sido confirmada oficialmente.

Las autoridades estatales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y establecer la responsabilidad de cada uno de los implicados. El delito es investigado bajo el protocolo de feminicidio, conforme a la legislación vigente. La Fiscalía informó que será en las próximas horas cuando se determine la situación legal de los detenidos y se definan los cargos formales en su contra.

jcp