Asesinan a funcionaria de Atlixtac en carretera de Guerrero  

La directora de Salud de Atlixtac, Jessica Macedonio Saldaña, fue asesinada a balazos junto con su asistente, Fulgencio Salgado Sánchez, en la carretera federal Chilapa-Tlapa en el estado de Guerrero.

El hallazgo se reportó a las 9 horas de este lunes y generó movilización de policías municipales, estatales y de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes acordonaron el área.

Las primeras investigaciones señalan que la funcionaria municipal y su acompañante habrían salido cerca de las 5:00 de la mañana de Atlixtac con dirección a Chilapa.

Sin embargo, cuatro horas después fueron localizados sin vida, por lo que la Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Los cadáveres ya no fueron trasladados al Servicio Médico Forense, a petición de las familias, pero sí se llevaron a cabo las investigaciones de ley.

En un comunicado, el municipio de Atlixtac expresó su pesar por el homicidio de la directora de Salud y su asistente.

El presidente municipal, Guillermo Matías Marrón, exigió a las autoridades el esclarecimiento del homicidio.

“El presidente municipal ha solicitado que las instancias correspondientes realicen las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, a fin de que se actúe conforme a derecho y se deslinden las responsabilidades que resulten procedentes. El Gobierno Municipal dará seguimiento puntual y mantendrá coordinación institucional con las autoridades competentes”, señaló el ayuntamiento en el comunicado.

La esquela de la funcionaria Foto: Especial

JCS