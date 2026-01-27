Muere Francisco Venera, alcalde de Taretan, Michoacán

El presidente municipal de Taretan, Michoacán, Francisco Venera García, conocido como “Kiko Venera”, falleció este martes mientras recibía atención médica en un hospital de Uruapan.

El alcalde Francisco Venera enfrentaba una enfermedad que derivó en una complicación hepática, lo que provocó un deterioro progresivo de su estado de salud en los últimos días.

Se espera que en las próximas horas el Ayuntamiento de a conocer más detalles del fallecimiento del edil.

Así como la ruta para dar seguimiento al procedimiento legal y administrativo que establece la normatividad vigente para garantizar la continuidad del gobierno municipal en Taretan.

Francisco Venera García asumió la presidencia municipal de Taretan el 1 de septiembre de 2024 para el periodo 2024-2027.

También se desempeñó como presidente de la Fundación la Resiliencia. A.C., en donde estuvo al frente durante ocho años, de 2016 a 2024.

Asimismo, fue miembro activista en el Cuerpo Diplomático de Derechos Humanos en 2017.

Partidos y políticos ofrecen sus condolencias

La dirigencia y militantes del Partido del Trabajo (PT) expresaron sus más sinceras condolencias por el lamentable fallecimiento de Francisco Venera “Kiko Venera”.



Que su memoria perdure y que encuentren fortaleza en estos momentos difíciles", escribió el PT en su Facebook. Nos solidarizamos con su familia, seres queridos y con el pueblo de #Taretan ante esta irreparable pérdida.Que su memoria perdure y que encuentren fortaleza en estos momentos difíciles", escribió el PT en su Facebook.

Esquela del PT en Facebook Foto: Especial

La diputada federal Vanessa López Carrillo expresó su pesar mediante un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Hoy el dolor es inmenso. Se fue mi amigo Francisco Venera ‘Kiko Venera’, pero su recuerdo y su cariño vivirán siempre en mi corazón. Descansa en paz”, escribió, acompañando su publicación con una esquela de despedida.

JCS