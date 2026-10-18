Movimiento Ciudadano perfila a 'corcholatas' sin brindarles cargos

Sin crearles cargos anticipados de campaña, como ocurre en Morena o en el PAN con sus coordinadores para la defensa de la Transformación o de la Patria, Movimiento Ciudadano (MC) inició el proceso para perfilar candidatos de cara a 2027.

El fundador y líder moral del partido, Dante Delgado, recorre el país como presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos para dialogar con los perfiles idóneos para ser abanderados del movimiento naranja para los comicios del 6 de junio próximo.

Pero será en su Convención Nacional Democrática de diciembre próximo cuando MC defina a sus precandidatos, quienes pasarán a ser, en el primer trimestre de 2027, sus candidatos formales.

Por ahora, los perfiles naturales de MC, de acuerdo con sus encuestas internas y apoyos en cada estado son: Mariana Rodríguez Cantú para Nuevo León, el senador Luis Donaldo Colosio para Sonora, el exsenador de Morena José Luis Pech para Quintana Roo, y la presidenta municipal de Campeche, Biby Karen Rabelo de la Torre, para la gubernatura de ese estado.

En el caso de Zacatecas, Movimiento Ciudadano analiza postular para la gubernatura a su actual dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, por lo cual la cúpula del partido evalúa que solicite licencia a su cargo, una medida que se decidirá también en diciembre.

De igual forma, el paratido mantiene un diálogo constante con Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y lideresa del Movimiento del Sombrero, para que, en caso de no poder postularse como candidata independiente, obtenga la candidatura para Michoacán.

MC también ha comenzado a perfilar sus posibles candidatos para la Cámara de Diputados, entre quienes destaca el presidente de su Consejo Consultivo, Salomón Chertorivsky, así como Aurelio Nuño Mayer, integrante del mismo órgano, además de otros de sus liderazgos como la exsenadora Claudia Ruiz Massieu.

Álvarez Máynez ha señalado que su partido no se adelantará a destapar candidatos para las elecciones de 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez Foto: Eduardo Jiménez

Sin embargo, el partido ha puesto en la luz pública a integrantes de su Consejo Consultivo como el promotor cultural Nicolás Alvarado, como posibles abanderados a distintas candidaturas.

De igual forma, analiza la reelección para legisladores y presidentes municipales, como la alcaldesa expanista de León, Guanajuato, Ale Gutiérrez, y la coordinadora de los diputados federales de MC, la expriista Ivonne Ortega.

Reclutamiento

En los últimos años, Movimiento Ciudadano ha reclutado a liderazgos políticos de alto perfil que han dejado las filas de PRI, PAN y PRD, y hoy apuntalan al movimiento naranja rumbo a las elecciones de 2027 y 2030.

A nivel nacional o local, decenas de expriistas, expanistas y experredistas forman parte de los cuadros que MC ha integrado a sus filas, a su consejo consultivo o a su trabajo territorial en los estados, con el objeto de ampliar sus operadores para posicionarse en los próximos comicios.

Entre los expriistas que han acudido recientemente a sus plenarias o componen su consejo consultivo se encuentran Enrique de la Madrid Cordero, exsecretario de Turismo en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Del lado de los exmiembros del PAN, MC añadió al exsecretario del Trabajo Francisco Javier Salazar Sáenz, el exsenador Marco Antonio Gama Basarte, el exalcalde de Campeche Eliseo Fernández Montúfar y a jóvenes provenientes de conocidas familias panistas como Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, sobrino de la diputada federal Margarita Zavala Gómez del Campo.

Destaca igualmente el caso del empresario Sergio El Pío Esquer, quien ha sido candidato del PAN a distintos cargos públicos en Sinaloa, y ahora es el dirigente estatal del partido naranja en dicho estado. Recientemente, además, anunció que buscará la gubernatura.

Del lado del extinto PRD, MC ha incorporado a exdirigentes del Sol Azteca, como las hoy senadoras Amalia García y Alejandra Barrales, así como al exsenador Juan Zepeda Hernández.

Amalia García, diputada de Movimiento Ciudadano Cuartoscuro

Asimismo, el partido naranja incluyó en sus filas al exdirigente estatal del PRI Néstor Camarillo Medina, quien siendo senador del tricolor se unió a la bancada emecista de la Cámara alta y buscará contender por la presidencia municipal de la ciudad de Puebla.

Entre otros expriistas de alto perfil que se han unido a las filas del partido naranja en los últimos años destaca también el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, actual coordinador nacional de Enlace Político de MC.

De igual forma, Movimiento Ciudadano tiene como posibles candidatos para la Cámara de Diputados al exmorenista Alejandro Rojas Díaz Durán y a Gibrán Ramírez Reyes, quien buscará la reelección.

Acusa actos anticipados de campaña

En las últimas semanas, MC ha presentado quejas ante el INE contra Morena y quienes resulten responsables por actos anticipados de precampaña y campaña, derivados de la designación de las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, quienes de facto son sus candidatos a gubernaturas.

El argumento central es que Morena estaría utilizando estas coordinaciones como un mecanismo anticipado de selección y posicionamiento de quienes eventualmente competirán en las elecciones de 2027.

Aunque formalmente se presentan como cargos partidistas, la queja sostiene que materialmente existe selección de perfiles, presentación pública, difusión de su trayectoria, trabajo territorial y promoción ante la ciudadanía antes de los tiempos legales.

Entre los principales casos denunciados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) están:

Nora Ruvalcaba, de Aguascalientes, quien fue presentada como coordinadora y habló expresamente de que terminó la “competencia interna” y comienza el proyecto que “verá su luz en 2027”. Incluso un senador de Morena reaccionó públicamente con el eslogan “Nora Gobernadora”.

Nora Ruvalcaba fue designada coordinadora de la defensa de la transformación y soberanía nacional en el estado de Aguascaliente Pavel Jurado Canseco

Pablo Gutiérrez Lazarus, candidato a Campeche, debido a que Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, reconoció públicamente que su designación forma parte de un “proceso organizativo” rumbo a la elección de 2027 y mencionó los procesos internos de Morena y sus aliados.

Rosi Bayardo, candidata a Colima, quien además de su designación y promoción territorial, en una entrevista afirmó: “Ya soy candidata”, lo que la denuncia considera una evidencia especialmente clara de la naturaleza electoral de la coordinación.

Santiago Nieto, candidato para Querétaro, e Imelda Castro, para Sinaloa: también fueron presentados el 26 de agosto como coordinadores estatales, acompañados de difusión de su imagen, trayectoria y mensajes políticos vinculados con el trabajo territorial rumbo a 2027, acusó MC.

La queja también plantea que Morena estaría financiando con recursos partidistas ordinarios una estrategia que materialmente beneficia el posicionamiento electoral de futuras candidaturas.

Por ello, se pide investigar el origen, destino y registro de los recursos utilizados.

Presencia

Actualmente, Movimiento Ciudadano cuenta con dos gubernaturas: Jalisco, con Pablo Lemus Navarro, y Nuevo León, con Samuel García; en la Cámara de Diputados de San Lázaro tiene 27 legisladores; en la Cámara Alta cuenta con seis senadores.

MC gobierna en 186 municipios ubicados en 26 estados de la República, y destaca por su número en Jalisco, Nuevo León y Veracruz. En esta última entidad, se colocó como la segunda fuerza política en los comicios municipales de 2025.