Escuchar a menores, clave para protegerlos en entornos digitales

Por Jorge Cortina Montiel

Juan Martín Pérez García, coordinador del proyecto Tejiendo Redes Infancia, destacó la importancia de que las medidas anunciadas por el gobierno federal para regular los contenidos violentos en los entornos digitales tomen en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes.

Sin la escucha directa en cualquier decisión que tomemos desde el mundo adulto va a ser parcial y tendrá poco impacto", advirtió en entrevista con Excélsior.

Aunque celebró que la presidenta Claudia Sheinbaum dedicara varios meses al tema de los centros digitales y la protección de niñas, niños y adolescentes, Pérez García mencionó que también es necesario definir a qué se refiere el concepto de contenido violento.

No todo lo que aparece en los entornos digitales sobre violencia tiene que ser bajado. Voy a poner ejemplos: adolescentes en los bachilleratos están denunciando acoso sexual, violencia sexual. Ese contenido automáticamente va a ser eliminado cuando, en realidad, lo que tenemos que hacer es cuidar ese contenido porque nos está alertando de patrones, tendencias, de hechos que ameritan acción institucional", sostuvo.

En el mismo sentido, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) destacó que las acciones dadas a conocer no deben reducirse a limitar el acceso a internet, las redes sociales o el uso de celular en las escuelas, sino a construir espacios digitales seguros, donde se garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes, al tiempo que se prevengan las distintas formas de violencia que enfrentan en línea".

El uso de celulares ya está afectando significativamente a menores de edad. / Foto: Especial.

Sobre este punto, Pérez García indicó que se debe entender que, para los menores, las plataformas digitales son parte de su vida y su identidad, por lo que se necesita protección en la misma proporción que su participación.