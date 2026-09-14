Designa Morena a sus coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero y Michoacán

La dirigencia de Morena designó este lunes a dos más de sus coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, ahora en Guerrero y Michoacán quienes, llegado el tiempo electoral, abanderarán la causa de la 4T, durante el proceso de 2027.

En el caso de la entidad gobernada hoy por Evelyn Salgado, el partido guinda nombró a Beatriz Mojica Morga, luego de que, de acuerdo con la presidenta de este partido, Ariadna Montiel, liderara todas las encuestas internas de reconocimiento y los estudios espejo realizados por distintas agencias particulares.

Tras recibir la constancia con el nombramiento de manos de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, la senadora con licencia refrendó su compromiso con el proyecto e hizo un llamado a la unidad del partido.

Esta constancia no es un reconocimiento personal, es una responsabilidad para servir, organizar y unir. Aquí nadie sobra. Esta responsabilidad se construirá con todas y con todas”. Yo no llegué sola, mi compromiso con la izquierda tampoco comenzó hoy. Camino en la izquierda desde 1988, cuando con miles de campesinos acompañamos al frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas. y después a Andrés Manuel López Obrador en la construcción de una alternativa verdadera para México”, dijo .

Beatriz Mojica reconoció que pese a diferencias que pudiera haber entre los aspirantes a este cargo, el proceso se condujo bajo el respeto y de manera cercana desde la dirigencia con todos los liderazgos en la entidad.

Hoy la cuarta transformación tiene raíz, tiene rumbo y continuidad. Andrés Manuel López Obrador abrió el camino. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, de quien me siento profundamente orgullosa porque es la mejor presidenta del mundo, conduce a una nueva etapa de esta misma transformación”, destacó.

Al evento asistieron los principales aspirantes a este cargo partidista: la ex consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, la presidenta del Partido Verde Karen Castrejón, la alcaldesa con licencia de Acapulco Abelina López, el diputado local Pablo Amílcar Sandoval, el rector con licencia Javier Saldaña y el exdelegado del Bienestar Iván Hernández.

Sobre el proceso interno lo describió como cercano, transparente y acompañado en todo momento.

Siempre nos invitaron a trabajar en unidad y al lado del pueblo de Guerrero. Es una responsabilidad para organizar y unir, aquí nadie sobra, esta responsabilidad se construirá con todos”, aseveró Beatriz Mojica.

MICHOACÁN

En el segundo nombramiento del día, se designó al ex fiscal de Justicia de Michoacán, Carlos Torres Piña como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en esta entidad.

En el proceso interno contendieron, además, los senadores con licencia Raúl Morón y Celeste Ascencio, así como la ex secretaria de Movilidad, Gladys Butanda.

Torres Piña comprometió trabajo, de cara a la elección que se llevará a cabo en 2027, con todos los grupos de Morena que participaron en el proceso interno, particularmente con Raúl Morón, quien lo hizo por segunda ocasión.

Reconozco ese gran trabajo y esa gran trayectoria, como lo es el profe Raúl Morón, le agradezco por el acompañamiento, mi reconocimiento y mi respeto por lo que usted representa y ha hecho en Michoacán".

Desde ahora dijo que el Plan Michoacán de Paz y Justicia ha permitido reforzar las tareas de seguridad y desarrollo en la entidad, con miras a seguirlo desarrollando en una siguiente fase.

Por supuesto que en Michoacán no se partiría de cero, se ha hecho un gran trabajo en el gobierno del estado que ha sostenido esta transformación todos los días en cada momento y, sobre todo en algunas etapas difíciles”, reconoció .

Durante los nombramientos de este lunes y los anteriores, Morena mantendrá la alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Quiero reconocer este proceso, ninguno como este, es prueba fiel que hay hombres y mujeres especialmente en el estado de Guerrero, el que hayan participado tantas mujeres y hombres es el reflejo de la fuerza que tiene la izquierda", resaltó Arturo Escobar, coordinador político electoral del Partido Verde.

Hasta ahora, Morena ha designado siete coordinadores o coordinadoras de la Defensa de la Transformación de las 17 entidades que estarán en disputa el próximo año: Nora Ruvalcaba para Aguascalientes, Pablo Gutiérrez en Campeche, Rosi Bayardo en Colima, Imelda Castro para Sinaloa y Santiago Nieto en Querétaro.

Además de el caso de Beatriz Mojica en Guerrero y Carlos Torres para Michoacán.

Le restan los nombramientos para los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Quintana Roo, Tlaxcala, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit y San Luis Potosí