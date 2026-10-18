San Pablo Coapan florece: 25 hectáreas de cempasúchil atraen visitantes

SAN PABLO COAPAN, Ver. — Además de una parte imprescindible para los altares de Día de Muertos, en la comunidad de San Pablo Coapan la flor de cempasúchil se ha convertido en una apuesta turística y en un motor generador de empleo.

Con una temperatura promedio de 20 grados centígrados y los campos en plena floración, la localidad perteneciente al municipio de Naolinco de Victoria se encuentra lista para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales en el marco de las festividades de Todos Santos.

Poblada por un poco más de mil 700 habitantes, se ha convertido en un atractivo para visitantes nacionales y extranjeros. Ubicada a sólo 45 kilómetros al norte de Xalapa y considerada la puerta de entrada a la Sierra de Chiconquiaco, esta localidad campesina cuenta con una oferta superior a los 50 mil rollos de flores de cempasúchil, terciopelo, sempiterna y girasol, destinadas al adorno de los altares tradicionales.

Productores de la Asociación de Productores Agropecuarios y Floricultores de San Pablo Coapan conservan la semilla criolla de cempasúchil, cultivada en la zona desde hace más de 40 años. Lourdes López

En tres fines de semana, cuando se aproxima el Día de Muertos, San Pablo Coapan ha logrado reunir a cinco mil visitantes que recorren los cultivos y las calles del pueblo. Degustan la gastronomía y disfrutan de un clima fresco para las caminatas.

Saúl Llera, Lizeth Barradas y Demetrio Martínez, integrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios y Floricultores de San Pablo Coapan, destacan la preservación de la semilla del cempasúchil criollo, por encima de semillas externas y la invasión de flor china al mercado mexicano, una competencia que han tratado de desterrar promoviendo la visita a sus campos de cultivo.

Tal vez eso sí nos afecta a nosotros como productores, que comienzan a traer otro tipo de variedad de semilla. Sin embargo, aquí todavía tenemos la fortuna de conservar la semilla original. Entonces, aquí pues año con año van conservando su semilla para que para el siguiente tengan qué producir”, explica Demetrio Martínez.

Este año, los productores tuvieron que luchar contra la sequía, que amenazó con no ayudar a los cultivos y su crecimiento. Las plagas de grillos, conejos, tuzas y otros insectos y/o roedores, también fueron una amenaza para los cultivos, que también se convierten en escenarios fotográficos de colores espectaculares.

La producción abarca una extensión aproximada de 25 hectáreas de pequeña propiedad, cultivadas a través del régimen de temporal. Los productores destacaron el valor socioeconómico que este cultivo representa para la región, ya que generan más de mil 800 empleos directos y mil 300 indirectos, derivados de las faenas agrícolas.

Visitantes recorren los cultivos de cempasúchil, terciopelo, sempiterna y girasol, que se han vuelto escenario fotográfico en la Sierra de Chiconquiaco. Lourdes López

El trabajo contempla las fases de preparación de parcelas, cuidado en almácigos, trasplante en surco, control de plagas, deshierbe, corte y comercialización. Las mujeres de la región participan activamente no solo en la floricultura, sino también en el cultivo anual de café, maíz criollo, caña de azúcar, frijol y ganadería de traspatio.

Lizeth Barradas Martínez, secretaria de la organización, detalló que el proceso requiere de cuatro meses de cuidados intensivos: en julio inician las labores de barbecho en las parcelas y la germinación de plantas en semilleros. En agosto comienza el trasplante definitivo a los surcos durante la primera semana del mes y en noviembre es el corte final y la distribución comercial.

La producción viene ya de mucho tiempo atrás, desde nuestros abuelos, nuestros papás. Nosotros ya somos las nuevas generaciones que continuamos con la producción. Tiene más de 40 años que se produce la flor de esta zona”, señala Demetrio Martínez, quien agrega que, durante el último lustro, los campos se han convertido en un polo turístico de relevancia continental y mundial.

Además de que proyectan la llegada de compradores mayoristas y al menudeo, esperan a familias procedentes de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato y diversos puntos de Veracruz. De igual manera, se registra la asistencia de turistas procedentes de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón, Rusia, Alemania y Canadá.

Los habitantes se han preocupado por ofrecer no sólo paseos, escenarios y venta de flores. También hay una cartelera cultural que un comité se encarga de diseñar para ofrecer espectáculos artísticos a los visitantes.