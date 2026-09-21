Sheinbaum descarta precampaña de coordinadores de Morena en sus eventos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que la asistencia de los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación a sus actos de rendición de cuentas no representa una violación a la normativa electoral, al considerar que actualmente no tienen el carácter formal de candidatos.

En medio del proceso de definición de perfiles de Morena rumbo a las elecciones de 2027, la jefa de Estado, argumentó que estas personas pueden acudir a los eventos como cualquier ciudadano, pues, dijo, todavía no son candidatos y el periodo formal de precampañas aún no comienza.

Van como cualquier persona”, señaló Sheinbaum al ser cuestionada sobre la participación de los coordinadores estatales en las actividades que la Presidenta realiza por distintas entidades del país.

Sheinbaum sostuvo que no existe una disposición que impida la asistencia de estos perfiles a sus actos de rendición de cuentas y rechazó que tengan un papel relevante dentro de las asambleas.

La presencia de quienes ocupan actualmente estas posiciones en actos públicos de la Presidenta ha generado cuestionamientos sobre posibles actos anticipados de precampaña. Cuartoscuro

Coordinadores, en el centro de la atención rumbo a 2027

La discusión ocurre mientras Morena avanza en la definición de sus coordinadores estatales de cara a las elecciones locales de 2027. Diversos perfiles designados por el partido son considerados públicamente como posibles aspirantes a las gubernaturas que estarán en disputa.

La figura de los coordinadores estatales ha generado atención debido a que, en procesos electorales anteriores, Morena recurrió a este mecanismo para definir perfiles que posteriormente fueron postulados como candidatos a gobiernos estatales.

Por ello, la presencia de quienes ocupan actualmente estas posiciones en actos públicos de la Presidenta ha generado cuestionamientos sobre posibles actos anticipados de precampaña, aunque Sheinbaum sostiene que su participación no implica que estén realizando actividades proselitistas.